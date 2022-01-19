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https://arabic.sputniknews.com/20220119/-تم-الوفاء-بجميع-الشروط-حكومة-طالبان-توجه-دعوة-إلى-دول-العالم-1056509680.html
" تم الوفاء بجميع الشروط"... حكومة طالبان توجه دعوة إلى دول العالم
" تم الوفاء بجميع الشروط"... حكومة طالبان توجه دعوة إلى دول العالم
وجه القائم بأعمال رئيس الوزراء في أفغانستان، الملا محمد حسن أخوند، اليوم الأربعاء، دعوة إلى حكومات الدول للاعتراف رسميا بإدارة "طالبان" للبلاد. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T06:16+0000
2022-01-19T06:19+0000
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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وقال الملا محمد حسن أخوند، بأول مؤتمر صحفي في كابول، منذ أن تولى المنصب في سبتمبر/ أيلول الماضي: "أطلب من جميع الحكومات، وبخاصة الدول الإسلامية، بأن تبدأ الاعتراف"، مؤكدا أنه تم الوفاء بجميع الشروط، حسب وكالة "رويترز".وكان رئيس الأركان في حكومة حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي)، تعهد مؤخرا ببناء جيش قوامه 150 ألف عنصر.وقال رئيس الأركان، خلال مشاركته بحفل تخريج 500 عسكري في ولاية هرات، إن "لدى أفغانستان ما لا يقل عن 80 ألف فرد من الجيش يعملون حاليا في ثمانية فيالق في جميع أنحاء البلاد"، متعهدا ببناء جيش قوامه 150 ألف عنصر، وذلك حسب "Tolo News".وأعلن أن "كل متطوع سيتم تجنيده في الجيش كما سنقوم بتجنيد محترفين" داعيا الحكومة الباكستانية إلى وقف إقامة السياج على طول خط دوراند.وأعلنت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي) في 7 سبتمبر/ أيلول الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان برئاسة محمد حسن آخوند، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس/ آب الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.وأنهت الولايات المتحدة في 30 أغسطس/ آب الماضي، سحب قواتها من البلاد، بعد عشرين عاما من التواجد العسكري هناك، بدأ في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار العاصمة كابول.وأعلنت طالبان في وقت سابق عفوا عاما شمل المدنيين الذن سبق لهم التعاون مع القوات الأجنبية، ونفت التعرض لأفراد المؤسسات الأمنية السابقة
https://arabic.sputniknews.com/20220112/بمبلغ-529-مليون-دولارطالبان-تقر-موازنتها-لأول-3-أشهر-في-السنة-1055353462.html
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أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان

" تم الوفاء بجميع الشروط"... حكومة طالبان توجه دعوة إلى دول العالم

06:16 GMT 19.01.2022 (تم التحديث: 06:19 GMT 19.01.2022)
© AFP 2021 / -مسلحي حركة طالبان على متن مركبة أثناء مرورهم في العاصمة كابول إثر السيطرة عليها في 15 أغسطس 2021
مسلحي حركة طالبان على متن مركبة أثناء مرورهم في العاصمة كابول إثر السيطرة عليها في 15 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© AFP 2021 / -
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وجه القائم بأعمال رئيس الوزراء في أفغانستان، الملا محمد حسن أخوند، اليوم الأربعاء، دعوة إلى حكومات الدول للاعتراف رسميا بإدارة "طالبان" للبلاد.
وقال الملا محمد حسن أخوند، بأول مؤتمر صحفي في كابول، منذ أن تولى المنصب في سبتمبر/ أيلول الماضي: "أطلب من جميع الحكومات، وبخاصة الدول الإسلامية، بأن تبدأ الاعتراف"، مؤكدا أنه تم الوفاء بجميع الشروط، حسب وكالة "رويترز".
مدينة كابول، أفغانستان 4 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
بمبلغ 529 مليون دولار...طالبان تقر موازنتها لأول 3 أشهر في السنة
12 يناير, 12:50 GMT
وكان رئيس الأركان في حكومة حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي)، تعهد مؤخرا ببناء جيش قوامه 150 ألف عنصر.
وقال رئيس الأركان، خلال مشاركته بحفل تخريج 500 عسكري في ولاية هرات، إن "لدى أفغانستان ما لا يقل عن 80 ألف فرد من الجيش يعملون حاليا في ثمانية فيالق في جميع أنحاء البلاد"، متعهدا ببناء جيش قوامه 150 ألف عنصر، وذلك حسب "Tolo News".
وأعلن أن "كل متطوع سيتم تجنيده في الجيش كما سنقوم بتجنيد محترفين" داعيا الحكومة الباكستانية إلى وقف إقامة السياج على طول خط دوراند.
وأعلنت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي) في 7 سبتمبر/ أيلول الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان برئاسة محمد حسن آخوند، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس/ آب الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.

وأنهت الولايات المتحدة في 30 أغسطس/ آب الماضي، سحب قواتها من البلاد، بعد عشرين عاما من التواجد العسكري هناك، بدأ في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار العاصمة كابول.
وأعلنت طالبان في وقت سابق عفوا عاما شمل المدنيين الذن سبق لهم التعاون مع القوات الأجنبية، ونفت التعرض لأفراد المؤسسات الأمنية السابقة
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