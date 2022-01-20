الحكومة اليمنية: استهداف الحوثي للسعودية والإمارات لن يكون الأخير

موسكو- سبوتنيك. قال ابن مبارك، في تصريحات مع وكالة "سبوتنيك"، إن "تصرفات جماعة الحوثيين في المنطقة واستهدافها للأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية سواء في اليمن أو السعودية أو الإمارات ليس الأول ولن يكون الأخير في ظل وجود مليشيا مسلحة كمليشيا الحوثي خارج إطار الدولة، وتحمل أفكارا متطرفة وترتبط بأجندة إيران التخريبية".وأضاف الوزير اليمني، أن " استهداف مطار أبو ظبي فضلا عن كونه خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، فهو يأتي في إطار ممارسة مليشيا الحوثي لدورها المرسوم في الأجندة الإيرانية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.كما أعلنت جماعة "أنصار الله"، مساء يوم الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع مهمة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.
اعتبر وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم الخميس، "قصف مليشيا الحوثي لمطار أبو ظبي ليس عملا طارئاـ وإنما سلوكا ممنهجا لمليشيا متمردة غير معنية بالسلام".
موسكو- سبوتنيك. قال ابن مبارك، في تصريحات مع وكالة "سبوتنيك"، إن "تصرفات جماعة الحوثيين في المنطقة واستهدافها للأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية سواء في اليمن أو السعودية أو الإمارات ليس الأول ولن يكون الأخير في ظل وجود مليشيا مسلحة كمليشيا الحوثي خارج إطار الدولة، وتحمل أفكارا متطرفة وترتبط بأجندة إيران التخريبية".
وأضاف الوزير اليمني، أن " استهداف مطار أبو ظبي فضلا عن كونه خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، فهو يأتي في إطار ممارسة مليشيا الحوثي لدورها المرسوم في الأجندة الإيرانية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".
وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.
وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.