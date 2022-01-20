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سيارة مفخخة تستهدف سجنا شرقي سوريا... وأنباء عن فرار عناصر من "داعش"
- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/بث-مباشر-مباراة-تونس-وجامبيا-0-0-في-أمم-أفريقيا-1056769212.html
الشوط الأول... مباراة تونس وغامبيا 0-0 في أمم أفريقيا
الشوط الأول... مباراة تونس وغامبيا 0-0 في أمم أفريقيا
تابعوا معنا مباراة منتخب تونس ونظيره الغامبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون في ختام دور المجموعات. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T18:40+0000
2022-01-20T19:02+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
منتخب تونس الوطني
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ظهير النادي الأهلي المصري، التونسي علي معلول - سبوتنيك عربي

الشوط الأول... مباراة تونس وغامبيا 0-0 في أمم أفريقيا

18:40 GMT 20.01.2022 (تم التحديث: 19:02 GMT 20.01.2022)
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تابعوا معنا مباراة منتخب تونس ونظيره الغامبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون في ختام دور المجموعات.
الجديد أولاًالقديم أولاً
19:43 GMT 20.01.2022
5 دقائق تفصلنا عن نهاية الشوط الأول
19:42 GMT 20.01.2022
استئناف اللعب مرة أخرى
19:41 GMT 20.01.2022
توقف المباراة لعلاج لاعب تونس علي العابدي الذي سقط على أرض الملعب
19:39 GMT 20.01.2022
تسديدة من حمزه رفيعة تمر على يمين حارس غامبيا إلى ضربة مرمى
19:36 GMT 20.01.2022
ضغط من لاعبي تونس على غامبيا
19:32 GMT 20.01.2022
رأسية من سيف الجزيري تخرج أعلى مرمى غامبيا إلى خارج الملعب
19:30 GMT 20.01.2022
محاولات من تونس لكنهم غير قادرين على هز شباك غامبيا
19:28 GMT 20.01.2022
انحصار اللعب في وسط الملعب وهدوء في نسق المباراة
19:27 GMT 20.01.2022
عرضية تونسية تصل سهلة في يد حارس غامبيا
19:22 GMT 20.01.2022
تمريرات قصيرة بين أقدام لاعبي تونس في وسط الملعب
19:19 GMT 20.01.2022
ركنية لغامبيا ترسل داخل منطقة الجزاء يتصدى لها حارس تونس
19:19 GMT 20.01.2022
محاولات بسيطة من غامبيا لكن الأفضلية لمنتخب تونس حتى الأن
19:17 GMT 20.01.2022
علي العابدي يتوغل وينطلق داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة تصطدم بمدافع غامبيا وتخرج على يمين الحارس إلى خارج الملعب تصبح ركنية لتونس
19:14 GMT 20.01.2022
ترتيب المجموعة الأن: مالي 7 نقط، غامبيا 5، تونس 4، موريتانيا 0.
19:12 GMT 20.01.2022
رأسية من سيف الجزيري تصل سهلة في يد حارس غامبيا
19:09 GMT 20.01.2022
تسديدة من لاعب غامبيا تخرج أعلى مرمى تونس إلى خارج الملعب
19:07 GMT 20.01.2022
تمريرات في وسط الملعب بين لاعبي منتخب تونس
19:06 GMT 20.01.2022
لُعبت الركنية داخل منطقة الجزاء يخرجها دفاع غامبيا إلى خارج الملعب ركنية جديدة
19:05 GMT 20.01.2022
خطأ فادح من حارس غامبيا كاد يكلفه هدف بعدما مرت الكرة من بين رجليه باتجاه المرمى ولكنها تخرج إلى ركنية لتونس
19:02 GMT 20.01.2022
انطلاق الشوط الأول
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