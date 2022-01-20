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برشلونة يطرد ديمبيلي ويطالبه بالمغادرة مباشرة
برشلونة يطرد ديمبيلي ويطالبه بالمغادرة مباشرة
أعلن نادي برشلونة انتهاء علاقته مع لاعبه عثمان ديمبيلي واستبعاده من قائمة مباراة أتلتيك بيلباو بكأس الملك على إثر انهيار مفاوضات تمديد عقده. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T11:07+0000
2022-01-20T11:07+0000
أخبار برشلونة
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واستبعد برشلونة النجم الفرنسي رسميا من قائمة مباراة بيلباو، مساء الخميس، رغم جاهزيته، هذا القرار الذي أكد النادي أن سببه هو مسألة العقد.وحسم مدير نادي برشلونة ماتيو أليماني مستقبل النجم الفرنسي في صفوف الفريق، مشيرا إلى أن "ديمبيلي أوضح أنه لا يريد البقاء في "كامب نو"، وبالتالي يجدر عليه الرحيل قبل نهاية الشهر الجاري".وأضاف: "في هذا السيناريو تم إبلاغه هو ووكلاؤه بأنه يجب أن يغادر على الفور لأننا نريد لاعبين ملتزمين بهذا المشروع، وبالتالي نأمل أن تتم الصفقة قبل 31 الشهر الجاري".وينتهي عقد ديمبيلي مع برشلونة بحلول نهاية الموسم الجاري، وفشل الطرفان على مدار الأسابيع الماضية في الوصول لاتفاق من أجل تمديده.
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أخبار برشلونة

برشلونة يطرد ديمبيلي ويطالبه بالمغادرة مباشرة

11:07 GMT 20.01.2022
© AFP 2021 / ANDER GILLENEAديمبيلي
ديمبيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© AFP 2021 / ANDER GILLENEA
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أعلن نادي برشلونة انتهاء علاقته مع لاعبه عثمان ديمبيلي واستبعاده من قائمة مباراة أتلتيك بيلباو بكأس الملك على إثر انهيار مفاوضات تمديد عقده.
واستبعد برشلونة النجم الفرنسي رسميا من قائمة مباراة بيلباو، مساء الخميس، رغم جاهزيته، هذا القرار الذي أكد النادي أن سببه هو مسألة العقد.
وحسم مدير نادي برشلونة ماتيو أليماني مستقبل النجم الفرنسي في صفوف الفريق، مشيرا إلى أن "ديمبيلي أوضح أنه لا يريد البقاء في "كامب نو"، وبالتالي يجدر عليه الرحيل قبل نهاية الشهر الجاري".

وأفاد أليماني، اليوم الخميس: "بدأنا المحادثات مع عثمان ووكيله في تموز/يوليو تقريبًا لذا فقد مرت ستة أشهر ونيّف. لقد تحدثنا مرارًا وتكرارًا. قدم برشلونة عروضًا مختلفة. لقد حاولنا إيجاد طريقة للاعب من أجل الاستمرار معنا ولكن تم رفض هذه العروض بشكل منهجي من قبل وكلائه واليوم في 20 كانون الثاني/يناير، قبل 11 يومًا من انتهاء الفترة الأخيرة من عقده، يبدو واضحًا لنا أن اللاعب لا يريد الاستمرار في برشلونة وهو غير ملتزم بمشروع برشلونة المستقبلي".

وأضاف: "في هذا السيناريو تم إبلاغه هو ووكلاؤه بأنه يجب أن يغادر على الفور لأننا نريد لاعبين ملتزمين بهذا المشروع، وبالتالي نأمل أن تتم الصفقة قبل 31 الشهر الجاري".
وينتهي عقد ديمبيلي مع برشلونة بحلول نهاية الموسم الجاري، وفشل الطرفان على مدار الأسابيع الماضية في الوصول لاتفاق من أجل تمديده.
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