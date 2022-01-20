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بلينكن: سأقدم خلال لقائي مع لافروف غدا رؤية الولايات المتحدة وحلفائها لحل أزمة أوكرانيا
بلينكن: سأقدم خلال لقائي مع لافروف غدا رؤية الولايات المتحدة وحلفائها لحل أزمة أوكرانيا
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إنه سيقدم خلال لقائه المقرر غدا في جنيف مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الرؤية المشتركة لواشنطن وحلفائها... 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T14:25+0000
2022-01-20T14:25+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا
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القاهرة-سبوتنيك. وأكد بلينكن، في مؤتمر صحفي من برلين مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك : "سأجتمع مع لافروف غدا وسأقدم رؤية مشتركة مع حلفائنا الأوروبيين حول طريقة دبلوماسية لإنهاء النزاع في أوكرانيا".من جهتها قالت بيربوك: "أهم شيء بالنسبة للضغط على روسيا يجب أن نشدد على الموقف الموحد لأوروبا بشأن دفع روسيا ثمنا باهظا لأي عدوان على أوكرانيا.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا

بلينكن: سأقدم خلال لقائي مع لافروف غدا رؤية الولايات المتحدة وحلفائها لحل أزمة أوكرانيا

14:25 GMT 20.01.2022
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في عمان، الأردن 26 مايو 2021
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في عمان، الأردن 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / POOL
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إنه سيقدم خلال لقائه المقرر غدا في جنيف مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الرؤية المشتركة لواشنطن وحلفائها الأوروبيين حول الطريقة الدبلوماسية لإنهاء أزمة أوكرانيا.
القاهرة-سبوتنيك. وأكد بلينكن، في مؤتمر صحفي من برلين مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك : "سأجتمع مع لافروف غدا وسأقدم رؤية مشتركة مع حلفائنا الأوروبيين حول طريقة دبلوماسية لإنهاء النزاع في أوكرانيا".

وأضاف بلينكن: "نعلم من تجربتنا الطويلة مع روسيا أن لديها العديد من الأدوات التي يمكن أن تستخدمها بجانب الهجمات العسكرية"، مشددا: "ندرس جميع الوسائل التي قد تستخدمها روسيا لتقويض الاستقرار في أوكرانيا وإذا كانت هناك حاجة إلى عقوبات فسنفرضها بشكل منسق".

من جهتها قالت بيربوك: "أهم شيء بالنسبة للضغط على روسيا يجب أن نشدد على الموقف الموحد لأوروبا بشأن دفع روسيا ثمنا باهظا لأي عدوان على أوكرانيا.
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