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https://arabic.sputniknews.com/20220120/غزال-يطير-ليعبر-طريقا-في-مشهد-مثير-فيديو-1056717190.html
غزال "يطير" ليعبر طريقا في مشهد مثير... فيديو
غزال "يطير" ليعبر طريقا في مشهد مثير... فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لغزال وهو يعبر طريقا بطريقة مثيرة. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T07:59+0000
2022-01-20T07:59+0000
2022-01-20T08:19+0000
نادي الفيديو
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ظهر الغزال في المقطع وهو "يطير" ليعبر طريقا ترابيا ليصل إلى الطرف الآخر منه، ليقوم بتحريك أطرافه وهو في الهواء بشكل مثير.ليسقط على الجانب الآخر ويتابع حركته وسط ذهول الشاب الذي كان يصوره.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
غزال "يطير" ليعبر طريقا في مشهد مثير... فيديو
07:59 GMT 20.01.2022 (تم التحديث: 08:19 GMT 20.01.2022)
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لغزال وهو يعبر طريقا بطريقة مثيرة.
ظهر الغزال في المقطع وهو "يطير" ليعبر طريقا ترابيا ليصل إلى الطرف الآخر منه، ليقوم بتحريك أطرافه وهو في الهواء بشكل مثير.
ليسقط على الجانب الآخر ويتابع حركته وسط ذهول الشاب الذي كان يصوره.