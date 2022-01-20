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منظمة الصحة العالمية تعتزم التحقق من نجاعة لقاح "سبوتنيك V"
منظمة الصحة العالمية تعتزم التحقق من نجاعة لقاح "سبوتنيك V"
سلمت روسيا إلى منظمة الصحة العالمية جميع البيانات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V"، وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، خلال رحلة عمل إلى مدينة فارونيج إنه "من... 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T14:43+0000
2022-01-20T14:43+0000
روسيا
فيروس كورونا
مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي
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وأضاف موراشكو، اليوم الخميس: "تم نقل جميع البيانات إلى منظمة الصحة العالمية، وتم تشكيل الملف، ونحن ننتظر قرارهم، ونتوقع زيارة في الربع الأول من العام الحالي، في فبراير".وأشارت بيانات سابقة إلى أن لقاح "سبوتنيك V" فعّال للغاية ضد متغير "أوميكرون"، ونوهت الدراسات أيضا إلى انخفاض أقل وأبطأ في مستويات الأجسام المضادة في اللقاح الروسي مقارنة مع اللقاحات الأخرى.ويعتبر "سبوتنيك V" أكثر فاعلية بمرتين من لقاح "فايزر" في تحييد "أوميكرون"، بحسب نتائج دراسة أجراها المعهد التجريبي الإيطالي "National Institute for Infectious Diseases Lazzaro Spallanzani" ومركز أبحاث "غاماليا" الروسي لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة وجامعة موسكو الحكومية الطبية.ووضع الباحثون لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد حقنة "Pfizer-BioNTech mRNA" في دراسة مقارنة أولية نشرتها بوابة MedRxiv. كان الهدف هو استكشاف فاعلية لقاحين COVID-19 ضد متغير "أوميكرون".
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روسيا, فيروس كورونا, مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي

منظمة الصحة العالمية تعتزم التحقق من نجاعة لقاح "سبوتنيك V"

14:43 GMT 20.01.2022
© Sputnik . Дмитрий Астахов / الذهاب إلى بنك الصورمن اليسار سيرغي فرولوف كبير الأطباء في مستشفى كورغان للطوارئ ووزير الصحة ميخائيل موراشكو ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يزوران مستشفى كورغان للطوارئ في كورغان في روسيا
من اليسار سيرغي فرولوف كبير الأطباء في مستشفى كورغان للطوارئ ووزير الصحة ميخائيل موراشكو ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يزوران مستشفى كورغان للطوارئ في كورغان في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© Sputnik . Дмитрий Астахов
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سلمت روسيا إلى منظمة الصحة العالمية جميع البيانات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V"، وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، خلال رحلة عمل إلى مدينة فارونيج إنه "من المتوقع زيارة خبراء لتفقد مواقع الإنتاج في فبراير/ شباط المقبل، كجزء من إجراءات الاعتراف بـ"سبوتنيك V".
وأضاف موراشكو، اليوم الخميس: "تم نقل جميع البيانات إلى منظمة الصحة العالمية، وتم تشكيل الملف، ونحن ننتظر قرارهم، ونتوقع زيارة في الربع الأول من العام الحالي، في فبراير".
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10:46 GMT
وأشارت بيانات سابقة إلى أن لقاح "سبوتنيك V" فعّال للغاية ضد متغير "أوميكرون"، ونوهت الدراسات أيضا إلى انخفاض أقل وأبطأ في مستويات الأجسام المضادة في اللقاح الروسي مقارنة مع اللقاحات الأخرى.
ويعتبر "سبوتنيك V" أكثر فاعلية بمرتين من لقاح "فايزر" في تحييد "أوميكرون"، بحسب نتائج دراسة أجراها المعهد التجريبي الإيطالي "National Institute for Infectious Diseases Lazzaro Spallanzani" ومركز أبحاث "غاماليا" الروسي لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة وجامعة موسكو الحكومية الطبية.
ووضع الباحثون لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد حقنة "Pfizer-BioNTech mRNA" في دراسة مقارنة أولية نشرتها بوابة MedRxiv. كان الهدف هو استكشاف فاعلية لقاحين COVID-19 ضد متغير "أوميكرون".
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