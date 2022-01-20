https://arabic.sputniknews.com/20220120/وثائق-ترامب-السرية-تحت-مجهر-المحكمة-العليا-1056767641.html

وثائق ترامب السرية تحت مجهر المحكمة العليا

وثائق ترامب السرية تحت مجهر المحكمة العليا

مهدت المحكمة الأمريكية العليا الطريق أمام نقل وثائق مرتبطة بسلوك دونالد ترامب في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021، إلى لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة كشف... 20.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-20T17:48+0000

2022-01-20T17:48+0000

2022-01-20T17:48+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

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وامتنع ثمانية قضاة من أصل تسعة محاولة ترامب ترك ملفات البيت الأبيض طي الكتمان، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الخميس.وتتألف هذه الملفات من مئات الصفحات، كقائمة الأشخاص الذين اجتمعوا بترامب أو هاتفوه به يوم الحادثة، عدا عن الملاحظات المسجلة خلال هذه الاتصالات.ويعتبر قرار المحكمة انتصارا كبيرا لـ"اللجنة الخاصة" لمجلس النواب، والتي تواجه ترامب وأوساطه قضائيًا.واحتفى البرلمانيان اللذان يرأسان اللجنة، من الحزب الديمقراطي بيني تومسون، ومن الحزب الجمهوري ليز تشيني (ابنة ديك تشيني، نائب الرئيس الأسبق)، في بيان "بانتصار دولة القانون والديموقراطية الأمريكية".ونوها إلى استلامهما أول دفعة من الوثائق "التي أمل الرئيس السابق بإبقائها مخفية".ويهدف أعضاء لجنة أحداث الكابيتول إلى كشف دور ترامب في هجوم أنصاره على مقر الكونغرس، في حين كان أعضاء البرلمان بصدد الموافقة على انتصار ندّه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.وصعد أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الباحة الرئيسية لمبنى الكابيتول، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في يناير/ كانون الثاني العام الماضي.وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

https://arabic.sputniknews.com/20220120/الرئيس-الأوكراني-يعتبر-نفسه-رئيس-قوة-عظمى-بعد-تصريحات-بايدن-حول-توغل-روسي-صغير-1056762981.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب