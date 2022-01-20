وثائق ترامب السرية تحت مجهر المحكمة العليا

وامتنع ثمانية قضاة من أصل تسعة محاولة ترامب ترك ملفات البيت الأبيض طي الكتمان، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الخميس.وتتألف هذه الملفات من مئات الصفحات، كقائمة الأشخاص الذين اجتمعوا بترامب أو هاتفوه به يوم الحادثة، عدا عن الملاحظات المسجلة خلال هذه الاتصالات.ويعتبر قرار المحكمة انتصارا كبيرا لـ"اللجنة الخاصة" لمجلس النواب، والتي تواجه ترامب وأوساطه قضائيًا.واحتفى البرلمانيان اللذان يرأسان اللجنة، من الحزب الديمقراطي بيني تومسون، ومن الحزب الجمهوري ليز تشيني (ابنة ديك تشيني، نائب الرئيس الأسبق)، في بيان "بانتصار دولة القانون والديموقراطية الأمريكية".ونوها إلى استلامهما أول دفعة من الوثائق "التي أمل الرئيس السابق بإبقائها مخفية".ويهدف أعضاء لجنة أحداث الكابيتول إلى كشف دور ترامب في هجوم أنصاره على مقر الكونغرس، في حين كان أعضاء البرلمان بصدد الموافقة على انتصار ندّه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.وصعد أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الباحة الرئيسية لمبنى الكابيتول، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في يناير/ كانون الثاني العام الماضي.وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.
مهدت المحكمة الأمريكية العليا الطريق أمام نقل وثائق مرتبطة بسلوك دونالد ترامب في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021، إلى لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة كشف النقاب عن دوره في الهجوم على مبنى "الكابيتول".
وامتنع ثمانية قضاة من أصل تسعة محاولة ترامب ترك ملفات البيت الأبيض طي الكتمان، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الخميس.
وتتألف هذه الملفات من مئات الصفحات، كقائمة الأشخاص الذين اجتمعوا بترامب أو هاتفوه به يوم الحادثة، عدا عن الملاحظات المسجلة خلال هذه الاتصالات.
ويعتبر قرار المحكمة انتصارا كبيرا لـ"اللجنة الخاصة" لمجلس النواب، والتي تواجه ترامب وأوساطه قضائيًا.
واحتفى البرلمانيان اللذان يرأسان اللجنة، من الحزب الديمقراطي بيني تومسون، ومن الحزب الجمهوري ليز تشيني (ابنة ديك تشيني، نائب الرئيس الأسبق)، في بيان "بانتصار دولة القانون والديموقراطية الأمريكية".
ونوها إلى استلامهما أول دفعة من الوثائق "التي أمل الرئيس السابق بإبقائها مخفية".
ويهدف أعضاء لجنة أحداث الكابيتول إلى كشف دور ترامب في هجوم أنصاره على مقر الكونغرس، في حين كان أعضاء البرلمان بصدد الموافقة على انتصار ندّه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وصعد أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الباحة الرئيسية لمبنى الكابيتول، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في يناير/ كانون الثاني العام الماضي.
وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.