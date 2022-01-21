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إصابة وزير الدفاع الإسرائيلي غانتس بفيروس كورونا
إصابة وزير الدفاع الإسرائيلي غانتس بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن إصابة وزير الدفاع بيني غانتس، بفيروس كورونا. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T09:02+0000
2022-01-21T09:02+0000
أخبار إسرائيل اليوم
فيروس كورونا
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القدس - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنه "ثبتت إصابة وزير الدفاع بيني غانتس بكورونا في اختبار".وأضافت أن "غانتس تلقى التطعيم المضاد للفيروس أربع مرات".وبحسب بيان وزارة الدفاع، فإن "غانتس بصحة جيدة، وسيواصل إدارة الشؤون الأمنية من خلال أنظمة مثبتة في منزله".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نافتالي بينيت، توقع إصابة ما بين 2 و4 ملايين إسرائيلي بفيروس كورونا خلال الموجة الجديدة التي تضرب العالم، قائلا: "إنها عاصفة تجتاح العالم كله، بما في ذلك الدول التي فرضت إغلاقًا عامًا".
https://arabic.sputniknews.com/20220116/إصابة-المتحدث-باسم-الجيش-الإسرائيلي-بفيروس-كورونا-1056280841.html
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أخبار إسرائيل اليوم, فيروس كورونا

إصابة وزير الدفاع الإسرائيلي غانتس بفيروس كورونا

09:02 GMT 21.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن إصابة وزير الدفاع بيني غانتس، بفيروس كورونا.
القدس - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنه "ثبتت إصابة وزير الدفاع بيني غانتس بكورونا في اختبار".
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وأضافت أن "غانتس تلقى التطعيم المضاد للفيروس أربع مرات".
وبحسب بيان وزارة الدفاع، فإن "غانتس بصحة جيدة، وسيواصل إدارة الشؤون الأمنية من خلال أنظمة مثبتة في منزله".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نافتالي بينيت، توقع إصابة ما بين 2 و4 ملايين إسرائيلي بفيروس كورونا خلال الموجة الجديدة التي تضرب العالم، قائلا: "إنها عاصفة تجتاح العالم كله، بما في ذلك الدول التي فرضت إغلاقًا عامًا".
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