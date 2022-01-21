إصابة وزير الدفاع الإسرائيلي غانتس بفيروس كورونا

القدس - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنه "ثبتت إصابة وزير الدفاع بيني غانتس بكورونا في اختبار".وأضافت أن "غانتس تلقى التطعيم المضاد للفيروس أربع مرات".وبحسب بيان وزارة الدفاع، فإن "غانتس بصحة جيدة، وسيواصل إدارة الشؤون الأمنية من خلال أنظمة مثبتة في منزله".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نافتالي بينيت، توقع إصابة ما بين 2 و4 ملايين إسرائيلي بفيروس كورونا خلال الموجة الجديدة التي تضرب العالم، قائلا: "إنها عاصفة تجتاح العالم كله، بما في ذلك الدول التي فرضت إغلاقًا عامًا".
وأضافت أن "غانتس تلقى التطعيم المضاد للفيروس أربع مرات".
وبحسب بيان وزارة الدفاع، فإن "غانتس بصحة جيدة، وسيواصل إدارة الشؤون الأمنية من خلال أنظمة مثبتة في منزله".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نافتالي بينيت، توقع إصابة ما بين 2 و4 ملايين إسرائيلي بفيروس كورونا خلال الموجة الجديدة التي تضرب العالم، قائلا: "إنها عاصفة تجتاح العالم كله، بما في ذلك الدول التي فرضت إغلاقًا عامًا".