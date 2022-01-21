"الجوازات السعودية" تعلن قرارا جديدا بخصوص التأشيرات والإقامات

وحسب بيان نشرته جريدة عكاظ، فقد أكدت "الجوازات السعودية" أن هذا التجديد ستكون نهايته في 31 يناير/ كانون الثاني الجاري، الموافق 28 جمادى الآخرة 1443.ولفتت المديرية العامة للجوازات إلى أن هذه المدة "جاءت إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".واستثنى القرار الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل السعودية قبل مغادرتهم لها".وعن تمديد التأشيرات أكدت أنه "سيتم تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من قبل وزارة الخارجية للزائرين ممن هم خارج السعودية، من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي كورونا فيها، ليكون إلى التاريخ أعلاه".
ولفتت المديرية العامة للجوازات إلى أن هذه المدة "جاءت إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".
وأكدت أن "العمل يجري على التمديد آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، ولا يتطلب مراجعة إدارات الجوازات".
واستثنى القرار الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل السعودية قبل مغادرتهم لها".
وعن تمديد التأشيرات أكدت أنه "سيتم تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من قبل وزارة الخارجية للزائرين ممن هم خارج السعودية، من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي كورونا فيها، ليكون إلى التاريخ أعلاه".