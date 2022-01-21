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"الجوازات السعودية" تعلن قرارا جديدا بخصوص التأشيرات والإقامات
"الجوازات السعودية" تعلن قرارا جديدا بخصوص التأشيرات والإقامات
أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T16:54+0000
2022-01-21T16:54+0000
أخبار السعودية اليوم
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وحسب بيان نشرته جريدة عكاظ، فقد أكدت "الجوازات السعودية" أن هذا التجديد ستكون نهايته في 31 يناير/ كانون الثاني الجاري، الموافق 28 جمادى الآخرة 1443.ولفتت المديرية العامة للجوازات إلى أن هذه المدة "جاءت إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".واستثنى القرار الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل السعودية قبل مغادرتهم لها".وعن تمديد التأشيرات أكدت أنه "سيتم تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من قبل وزارة الخارجية للزائرين ممن هم خارج السعودية، من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي كورونا فيها، ليكون إلى التاريخ أعلاه".
https://arabic.sputniknews.com/20211128/السعودية-تقرر-تمديد-صلاحية-التأشيرات-والإقامات-مجانا-1053361629.html
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أخبار السعودية اليوم, تأشيرة, إقامة

"الجوازات السعودية" تعلن قرارا جديدا بخصوص التأشيرات والإقامات

16:54 GMT 21.01.2022
© REUTERS / AHMED YOSRIموظفو وزارة الصحة السعودية يقومون بفحص المسافرين القادمين من الصين لدى وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض لمنع فيروس كورونا الجديد
موظفو وزارة الصحة السعودية يقومون بفحص المسافرين القادمين من الصين لدى وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض لمنع فيروس كورونا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / AHMED YOSRI
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أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها.
وحسب بيان نشرته جريدة عكاظ، فقد أكدت "الجوازات السعودية" أن هذا التجديد ستكون نهايته في 31 يناير/ كانون الثاني الجاري، الموافق 28 جمادى الآخرة 1443.
مدينة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
السعودية تقرر تمديد صلاحية التأشيرات والإقامات مجانا
28 نوفمبر 2021, 14:25 GMT
ولفتت المديرية العامة للجوازات إلى أن هذه المدة "جاءت إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

وأكدت أن "العمل يجري على التمديد آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، ولا يتطلب مراجعة إدارات الجوازات".

واستثنى القرار الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل السعودية قبل مغادرتهم لها".
وعن تمديد التأشيرات أكدت أنه "سيتم تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من قبل وزارة الخارجية للزائرين ممن هم خارج السعودية، من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي كورونا فيها، ليكون إلى التاريخ أعلاه".
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