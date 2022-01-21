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انقطاع الإنترنت في اليمن إثر غارات جوية عنيفة للتحالف
انقطاع الإنترنت في اليمن إثر غارات جوية عنيفة للتحالف
انقطع الإنترنت في جميع أنحاء اليمن، صباح اليوم الجمعة، بعد غارات جوية نفذها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، استهدفت موقعًا للاتصالات في مدينة الحديدة. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
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وصرحت مجموعة "نت بلوكس" المهتمة بأمن شبكات الإنترنت في العالم، أن الاضطراب في خدمة الإنترنت في اليمن بدأ عند الساعة الواحدة صباحًا وتضررت منه شركة "تيليمن" المملوكة للدولة، التي تديرها الآن جماعة "أنصار الله"، والتي تتحكم في الوصول إلى الإنترنت في البلاد، بحسب وكالة أسوشيتد برس.وأفادت "نت بلوكس" على حسابها في تويتر "بانقطاع الاتصال بالانترنت في كل اليمن" بعد الغارات.وأكد مركز التحليل التطبيقي لبيانات الإنترنت ومقره سان دييغو، وشركة الإنترنت "كلاود فلير" ومقرها سان فرانسيسكو، ووكالة الأنباء الفرنسية كذلك عبر مراسليها في صنعاء والحديدة، حدوث انقطاع في الإنترنت على مستوى اليمن.وأعلن التحالف العسكري في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "بدء ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات الميليشيا الحوثية بالحديدة" غربي اليمن، والواقعة تحت سيطرة الحوثيين، واستهداف "أحد أوكار عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة بالحديدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220120/اليمن--أنصار-الله-تعلن-سقوط-قتلى-وجرحى-إثر-غارات-التحالف-على-الحديدة-1056774532.html
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن

انقطاع الإنترنت في اليمن إثر غارات جوية عنيفة للتحالف

11:27 GMT 21.01.2022
© AP Photo / Hani Mohammedغارات التحالف العربي على اليمن
غارات التحالف العربي على اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
تابعنا عبر
انقطع الإنترنت في جميع أنحاء اليمن، صباح اليوم الجمعة، بعد غارات جوية نفذها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، استهدفت موقعًا للاتصالات في مدينة الحديدة.
وصرحت مجموعة "نت بلوكس" المهتمة بأمن شبكات الإنترنت في العالم، أن الاضطراب في خدمة الإنترنت في اليمن بدأ عند الساعة الواحدة صباحًا وتضررت منه شركة "تيليمن" المملوكة للدولة، التي تديرها الآن جماعة "أنصار الله"، والتي تتحكم في الوصول إلى الإنترنت في البلاد، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
آثار الغارات الجوية الليلية لقوات التحالف العربي على مدينة صنعاء، اليمن 18 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
اليمن .. "أنصار الله" تعلن سقوط قتلى وجرحى إثر غارات التحالف على الحديدة
أمس, 22:50 GMT
وأفادت "نت بلوكس" على حسابها في تويتر "بانقطاع الاتصال بالانترنت في كل اليمن" بعد الغارات.
وأكد مركز التحليل التطبيقي لبيانات الإنترنت ومقره سان دييغو، وشركة الإنترنت "كلاود فلير" ومقرها سان فرانسيسكو، ووكالة الأنباء الفرنسية كذلك عبر مراسليها في صنعاء والحديدة، حدوث انقطاع في الإنترنت على مستوى اليمن.
وأعلن التحالف العسكري في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "بدء ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات الميليشيا الحوثية بالحديدة" غربي اليمن، والواقعة تحت سيطرة الحوثيين، واستهداف "أحد أوكار عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة بالحديدة".
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