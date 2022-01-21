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https://arabic.sputniknews.com/20220121/تفاصيل-مرعبة-فوجئ-بجاره-متوفى-وحوله-أكثر-من-100-ثعبان-1056813264.html
تفاصيل مرعبة... فوجئ بجاره متوفى وحوله أكثر من 100 ثعبان
تفاصيل مرعبة... فوجئ بجاره متوفى وحوله أكثر من 100 ثعبان
فوجئ مواطن أمريكي بجاره متوفى في منزله بولاية ماريلاند، فأبلغ الشرطة التي اكتشفت وجود أكثر من 100 ثعبان في المنزل. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T15:54+0000
2022-01-21T15:54+0000
مجتمع
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وأفاد مسؤولون بأن الشرطة تلقت اتصالا من أحد جيران الضحية، البالغ من العمر 49 عاما، يخبرها بأنه رأى جاره فاقدا للوعي بعد أن ذهب ليطمئن عليه.وقالت إدارة شرطة مقاطعة تشارلز، إن رجال الإسعاف وجدوا الرجل ملقى على الأرض، قبل أن يُعلن عن وفاته في مكان الحادث، مشيرة إلى أن الجثة نقلت إلى مكتب كبير الفاحصين الطبيين في بالتيمور لتشريحها، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.وعثرت الشرطة على أكثر من 100 ثعبان من عدة أنواع مختلفة داخل المنزل، والتي لم يكن الجيران على علم بها.وذكرت جمعية "تشارلز كاونتي أنيمال كونترول" التي تعمل على إنقاذ الزواحف من المنازل، أن هذه أكبر مجموعة من الثعابين التي شاهدتها في المقاطعة على مدار أكثر من 30 عاما من الخبرة.
https://arabic.sputniknews.com/20210115/العلماء-في-صدمة-ثعابين-تنظم-فخا-كهربائيا-للصيد-بقوة-860-فولت-فيديو--1047811046.html
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مجتمع, منوعات

تفاصيل مرعبة... فوجئ بجاره متوفى وحوله أكثر من 100 ثعبان

15:54 GMT 21.01.2022
© youtube\lampakotثعابين وسحالي
ثعابين وسحالي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© youtube\lampakot
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فوجئ مواطن أمريكي بجاره متوفى في منزله بولاية ماريلاند، فأبلغ الشرطة التي اكتشفت وجود أكثر من 100 ثعبان في المنزل.
وأفاد مسؤولون بأن الشرطة تلقت اتصالا من أحد جيران الضحية، البالغ من العمر 49 عاما، يخبرها بأنه رأى جاره فاقدا للوعي بعد أن ذهب ليطمئن عليه.
أفعى - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2021
العلماء في صدمة.. ثعابين تنظم فخا كهربائيا للصيد بقوة 860 فولت.. فيديو
15 يناير 2021, 21:47 GMT
وقالت إدارة شرطة مقاطعة تشارلز، إن رجال الإسعاف وجدوا الرجل ملقى على الأرض، قبل أن يُعلن عن وفاته في مكان الحادث، مشيرة إلى أن الجثة نقلت إلى مكتب كبير الفاحصين الطبيين في بالتيمور لتشريحها، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.
وعثرت الشرطة على أكثر من 100 ثعبان من عدة أنواع مختلفة داخل المنزل، والتي لم يكن الجيران على علم بها.
وذكرت جمعية "تشارلز كاونتي أنيمال كونترول" التي تعمل على إنقاذ الزواحف من المنازل، أن هذه أكبر مجموعة من الثعابين التي شاهدتها في المقاطعة على مدار أكثر من 30 عاما من الخبرة.
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