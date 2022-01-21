https://arabic.sputniknews.com/20220121/دول-البلطيق-تسلم-أوكرانيا-صواريخ-أمريكية-الصنع-مضادة-للطائرات-والدبابات-1056818637.html

دول البلطيق تسلم أوكرانيا صواريخ أمريكية الصنع مضادة للطائرات والدبابات

دول البلطيق تسلم أوكرانيا صواريخ أمريكية الصنع مضادة للطائرات والدبابات

أعلنت وزارة الدفاع الليتوانية، اليوم الجمعة، بأن ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، ستزود أوكرانيا بصواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات وصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات،... 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T18:45+0000

2022-01-21T18:45+0000

2022-01-21T18:45+0000

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102547/66/1025476623_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_b51963bad092240e1603d3b8c5a64f33.jpg

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة : "ستزود ليتوانيا ولاتفيا أوكرانيا بصواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات، وستقدم إستونيا صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات. وسيؤدي هذا الدعم إلى تعزيز قوات الدفاع العسكرية الأوكرانية. ويتم تقديم الدعم بعد أن سمحت الولايات المتحدة بنقل معدات أمريكية الصنع إلى دول ثالثة".كما أعرب وزير الدفاع الليتواني، أرفيداس أنوشاوسكاس، عن أمله بـ "ألا تضطر أوكرانيا إلى استخدام الأسلحة المنقولة".وفي وقت سابق، ظهرت معلومات في وسائل الإعلام، بأن الإدارة الأمريكية سمحت لدول البلطيق بتزويد أوكرانيا بأنظمة مضادة للدبابات والطائرات أمريكية الصنع.وأعربت كييف وعواصم غربية، أخيراً، عن "القلق" إزاء التكثيف المزعوم لـ "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.ونفت روسيا مرارا هذه الاتهامات؛ مؤكدة أنها لا تهدد أحداً ولا تنوي مهاجمة أحد، وأن التصريحات حول "العدوان الروسي" يجري استخدامها ذريعةً لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إلى أن روسيا لا تريد حربا، مؤكدا في الوقت نفسه، أن بلاده ستضمن أمنها بصرامة، وتحذر "الرؤوس الساخنة" في أوكرانيا من المواجهة العسكرية.وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا تحرك قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها. وأن هذا لا يهدد أحداً ولا يجب أن يقلق أحدا.

https://arabic.sputniknews.com/20211218/لندن-من-المستبعد-أن-ترسل-دول-الناتو-قوات-لدعم-أوكرانيا-إذا-ما-نشبت-حرب-مع-روسيا-1054308045.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا