تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220121/دول-البلطيق-تسلم-أوكرانيا-صواريخ-أمريكية-الصنع-مضادة-للطائرات-والدبابات-1056818637.html
دول البلطيق تسلم أوكرانيا صواريخ أمريكية الصنع مضادة للطائرات والدبابات
دول البلطيق تسلم أوكرانيا صواريخ أمريكية الصنع مضادة للطائرات والدبابات
أعلنت وزارة الدفاع الليتوانية، اليوم الجمعة، بأن ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، ستزود أوكرانيا بصواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات وصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات،... 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T18:45+0000
2022-01-21T18:45+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102547/66/1025476623_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_b51963bad092240e1603d3b8c5a64f33.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة : "ستزود ليتوانيا ولاتفيا أوكرانيا بصواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات، وستقدم إستونيا صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات. وسيؤدي هذا الدعم إلى تعزيز قوات الدفاع العسكرية الأوكرانية. ويتم تقديم الدعم بعد أن سمحت الولايات المتحدة بنقل معدات أمريكية الصنع إلى دول ثالثة".كما أعرب وزير الدفاع الليتواني، أرفيداس أنوشاوسكاس، عن أمله بـ "ألا تضطر أوكرانيا إلى استخدام الأسلحة المنقولة".وفي وقت سابق، ظهرت معلومات في وسائل الإعلام، بأن الإدارة الأمريكية سمحت لدول البلطيق بتزويد أوكرانيا بأنظمة مضادة للدبابات والطائرات أمريكية الصنع.وأعربت كييف وعواصم غربية، أخيراً، عن "القلق" إزاء التكثيف المزعوم لـ "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.ونفت روسيا مرارا هذه الاتهامات؛ مؤكدة أنها لا تهدد أحداً ولا تنوي مهاجمة أحد، وأن التصريحات حول "العدوان الروسي" يجري استخدامها ذريعةً لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إلى أن روسيا لا تريد حربا، مؤكدا في الوقت نفسه، أن بلاده ستضمن أمنها بصرامة، وتحذر "الرؤوس الساخنة" في أوكرانيا من المواجهة العسكرية.وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا تحرك قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها. وأن هذا لا يهدد أحداً ولا يجب أن يقلق أحدا.
https://arabic.sputniknews.com/20211218/لندن-من-المستبعد-أن-ترسل-دول-الناتو-قوات-لدعم-أوكرانيا-إذا-ما-نشبت-حرب-مع-روسيا-1054308045.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102547/66/1025476623_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_70bc14bcdafcede921357e8672db3706.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

دول البلطيق تسلم أوكرانيا صواريخ أمريكية الصنع مضادة للطائرات والدبابات

18:45 GMT 21.01.2022
© AFP 2021 / DOD منظومة صواريخ جافلين
منظومة صواريخ جافلين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© AFP 2021 / DOD
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الليتوانية، اليوم الجمعة، بأن ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، ستزود أوكرانيا بصواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات وصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، في إطار المساعدة العسكرية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة : "ستزود ليتوانيا ولاتفيا أوكرانيا بصواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات، وستقدم إستونيا صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات. وسيؤدي هذا الدعم إلى تعزيز قوات الدفاع العسكرية الأوكرانية. ويتم تقديم الدعم بعد أن سمحت الولايات المتحدة بنقل معدات أمريكية الصنع إلى دول ثالثة".

كما أعرب وزير الدفاع الليتواني، أرفيداس أنوشاوسكاس، عن أمله بـ "ألا تضطر أوكرانيا إلى استخدام الأسلحة المنقولة".

وفي وقت سابق، ظهرت معلومات في وسائل الإعلام، بأن الإدارة الأمريكية سمحت لدول البلطيق بتزويد أوكرانيا بأنظمة مضادة للدبابات والطائرات أمريكية الصنع.

وأعربت كييف وعواصم غربية، أخيراً، عن "القلق" إزاء التكثيف المزعوم لـ "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.

ونفت روسيا مرارا هذه الاتهامات؛ مؤكدة أنها لا تهدد أحداً ولا تنوي مهاجمة أحد، وأن التصريحات حول "العدوان الروسي" يجري استخدامها ذريعةً لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.

وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إلى أن روسيا لا تريد حربا، مؤكدا في الوقت نفسه، أن بلاده ستضمن أمنها بصرامة، وتحذر "الرؤوس الساخنة" في أوكرانيا من المواجهة العسكرية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا تحرك قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها. وأن هذا لا يهدد أحداً ولا يجب أن يقلق أحدا.
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
لندن: من المستبعد أن ترسل دول "الناتو" قوات لدعم أوكرانيا إذا ما نشبت حرب مع روسيا
18 ديسمبر 2021, 15:10 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية