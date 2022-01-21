https://arabic.sputniknews.com/20220121/ريابكوف-لمراسلة-أمريكية-روسيا-لا-تخشى-أحدا-بما-في-ذلك-بلدك-1056797681.html

ريابكوف لمراسلة أمريكية: روسيا لا تخشى أحدا بما في ذلك بلدك

ريابكوف لمراسلة أمريكية: روسيا لا تخشى أحدا بما في ذلك بلدك

تفاجأ نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قبل بدء اجتماع جنيف حول الضمانات الأمنية التي تطلبها موسكو، بسؤال من صحفية أمريكية حول ما إذا كانت روسيا تخاف من... 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T11:09+0000

2022-01-21T11:09+0000

2022-01-21T11:09+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1055246675_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_0fead762d5bac81a5da084aa3b0c7b0c.jpg

وكانت مراسلة قناة "CBC" الأمريكية، يلينا رافيني، قد رأت ريابكوف قبيل الاجتماع، وسألته بشكل مفاجئ "هل تخاف روسيا من أوكرانيا؟ ولماذا تخاف من أوكرانيا؟ ولماذا تعتقدون أنكم بحاجة إلى حماية؟".وتعقد اليوم الجمعة، اجتماعات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكية أنتوني بيلنكن، حول الضمانات الأمنية، التي تطلبها موسكو بعدم توسع حلف الناتو باتجاه الشرق، وضم جمهوريات من الاتحاد السوفيتي السابق، ومن بينها أوكرانيا، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية على أراضي هذه الدول.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد صرح اليوم، بأنه لا يتوقع حدوث انفراجات مهمة خلال الاجتماع، لكنه يتوقع إجابات دقيقة تتعلق بشأن الضمانات الأمنية.يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية اتهامها بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.كما أوضحت موسكو أن التصريحات حول "العدوان الروسي المزعوم" تستخدم كذريعة لنشر قوات ومعدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من حدود روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220120/روسيا-إما-أن-يكون-هناك-حوار-أو-ستواجه-الولايات-المتحدة-عواقب-مدمرة-1056762397.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا