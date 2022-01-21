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https://arabic.sputniknews.com/20220121/ريابكوف-لمراسلة-أمريكية-روسيا-لا-تخشى-أحدا-بما-في-ذلك-بلدك-1056797681.html
ريابكوف لمراسلة أمريكية: روسيا لا تخشى أحدا بما في ذلك بلدك
ريابكوف لمراسلة أمريكية: روسيا لا تخشى أحدا بما في ذلك بلدك
تفاجأ نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قبل بدء اجتماع جنيف حول الضمانات الأمنية التي تطلبها موسكو، بسؤال من صحفية أمريكية حول ما إذا كانت روسيا تخاف من... 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T11:09+0000
2022-01-21T11:09+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وكانت مراسلة قناة "CBC" الأمريكية، يلينا رافيني، قد رأت ريابكوف قبيل الاجتماع، وسألته بشكل مفاجئ "هل تخاف روسيا من أوكرانيا؟ ولماذا تخاف من أوكرانيا؟ ولماذا تعتقدون أنكم بحاجة إلى حماية؟".وتعقد اليوم الجمعة، اجتماعات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكية أنتوني بيلنكن، حول الضمانات الأمنية، التي تطلبها موسكو بعدم توسع حلف الناتو باتجاه الشرق، وضم جمهوريات من الاتحاد السوفيتي السابق، ومن بينها أوكرانيا، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية على أراضي هذه الدول.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد صرح اليوم، بأنه لا يتوقع حدوث انفراجات مهمة خلال الاجتماع، لكنه يتوقع إجابات دقيقة تتعلق بشأن الضمانات الأمنية.يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية اتهامها بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.كما أوضحت موسكو أن التصريحات حول "العدوان الروسي المزعوم" تستخدم كذريعة لنشر قوات ومعدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من حدود روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/روسيا-إما-أن-يكون-هناك-حوار-أو-ستواجه-الولايات-المتحدة-عواقب-مدمرة-1056762397.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

ريابكوف لمراسلة أمريكية: روسيا لا تخشى أحدا بما في ذلك بلدك

11:09 GMT 21.01.2022
© REUTERS / DENIS BALIBOUSEنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في محادثات أمنية في بعثة الولايات المتحدة في جنيف، سويسرا، 10 يناير 2022.
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في محادثات أمنية في بعثة الولايات المتحدة في جنيف، سويسرا، 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / DENIS BALIBOUSE
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تفاجأ نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قبل بدء اجتماع جنيف حول الضمانات الأمنية التي تطلبها موسكو، بسؤال من صحفية أمريكية حول ما إذا كانت روسيا تخاف من أوكرانيا.
وكانت مراسلة قناة "CBC" الأمريكية، يلينا رافيني، قد رأت ريابكوف قبيل الاجتماع، وسألته بشكل مفاجئ "هل تخاف روسيا من أوكرانيا؟ ولماذا تخاف من أوكرانيا؟ ولماذا تعتقدون أنكم بحاجة إلى حماية؟".

ورد ريابكوف بشكل حازم على المراسلة الأمريكية، قائلا: "لسنا خائفين من أحد، ولا حتى الولايات المتحدة".

وتعقد اليوم الجمعة، اجتماعات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكية أنتوني بيلنكن، حول الضمانات الأمنية، التي تطلبها موسكو بعدم توسع حلف الناتو باتجاه الشرق، وضم جمهوريات من الاتحاد السوفيتي السابق، ومن بينها أوكرانيا، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية على أراضي هذه الدول.
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وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد صرح اليوم، بأنه لا يتوقع حدوث انفراجات مهمة خلال الاجتماع، لكنه يتوقع إجابات دقيقة تتعلق بشأن الضمانات الأمنية.
يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية اتهامها بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.
كما أوضحت موسكو أن التصريحات حول "العدوان الروسي المزعوم" تستخدم كذريعة لنشر قوات ومعدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من حدود روسيا.
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