ريابكوف لمراسلة أمريكية: روسيا لا تخشى أحدا بما في ذلك بلدك

وكانت مراسلة قناة "CBC" الأمريكية، يلينا رافيني، قد رأت ريابكوف قبيل الاجتماع، وسألته بشكل مفاجئ "هل تخاف روسيا من أوكرانيا؟ ولماذا تخاف من أوكرانيا؟ ولماذا تعتقدون أنكم بحاجة إلى حماية؟".وتعقد اليوم الجمعة، اجتماعات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكية أنتوني بيلنكن، حول الضمانات الأمنية، التي تطلبها موسكو بعدم توسع حلف الناتو باتجاه الشرق، وضم جمهوريات من الاتحاد السوفيتي السابق، ومن بينها أوكرانيا، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية على أراضي هذه الدول.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد صرح اليوم، بأنه لا يتوقع حدوث انفراجات مهمة خلال الاجتماع، لكنه يتوقع إجابات دقيقة تتعلق بشأن الضمانات الأمنية.يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية اتهامها بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.كما أوضحت موسكو أن التصريحات حول "العدوان الروسي المزعوم" تستخدم كذريعة لنشر قوات ومعدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من حدود روسيا.
ورد ريابكوف بشكل حازم على المراسلة الأمريكية، قائلا: "لسنا خائفين من أحد، ولا حتى الولايات المتحدة".
وتعقد اليوم الجمعة، اجتماعات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكية أنتوني بيلنكن، حول الضمانات الأمنية، التي تطلبها موسكو بعدم توسع حلف الناتو باتجاه الشرق، وضم جمهوريات من الاتحاد السوفيتي السابق، ومن بينها أوكرانيا، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية على أراضي هذه الدول.