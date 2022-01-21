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عودة "تويتر" للعمل بعد عطل مفاجئ
عودة "تويتر" للعمل بعد عطل مفاجئ
عاد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فجر اليوم الجمعة، للعمل بانتظام بعد انقطاع دام لدقائق، في الساعات الأولى من صباح اليوم. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T02:23+0000
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وأوضحت بوابة أخبار اليوم، صباح اليوم الجمعة، أن مستخدمي "تويتر" واجهوا صعوبة في استخدام المنصة الإلكترونية، وتنوعت المشاكل ما بين صعوبة الوصول إلى الواجهة الرئيسية وتسجيل الدخول، أو مشاركة الصور النشر.وأكدت أنه ظهر لدى مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالة تفيد بخطأ أو قطع في الاتصال بالسيرفر الرئيسي للموقع.ويشار إلى أنه موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قد تعرض لعطل مفاجئ في بعض المناطق، خلال الأسابيع الماضية، حيث أبلغ عدد كبير من مستخدمي الموقع عن أعطال مختلفة في التطبيق.ولم توضح الشركة، حتى الآن، السبب وراء ذلك.
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العالم العربي, تويتر

عودة "تويتر" للعمل بعد عطل مفاجئ

02:23 GMT 21.01.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoتويتر
تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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عاد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فجر اليوم الجمعة، للعمل بانتظام بعد انقطاع دام لدقائق، في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وأوضحت بوابة أخبار اليوم، صباح اليوم الجمعة، أن مستخدمي "تويتر" واجهوا صعوبة في استخدام المنصة الإلكترونية، وتنوعت المشاكل ما بين صعوبة الوصول إلى الواجهة الرئيسية وتسجيل الدخول، أو مشاركة الصور النشر.
وأكدت أنه ظهر لدى مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالة تفيد بخطأ أو قطع في الاتصال بالسيرفر الرئيسي للموقع.
ويشار إلى أنه موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قد تعرض لعطل مفاجئ في بعض المناطق، خلال الأسابيع الماضية، حيث أبلغ عدد كبير من مستخدمي الموقع عن أعطال مختلفة في التطبيق.
ولم توضح الشركة، حتى الآن، السبب وراء ذلك.
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