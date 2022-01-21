تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220121/كوريا-الجنوبية-تمنح-قسائم-مشتريات-لأهالي-مواليد-2022-لتعزيز-معدل-الخصوبة-المنخفض-1056816396.html
كوريا الجنوبية تمنح قسائم مشتريات لأهالي مواليد 2022... لتعزيز معدل الخصوبة المنخفض
كوريا الجنوبية تمنح قسائم مشتريات لأهالي مواليد 2022... لتعزيز معدل الخصوبة المنخفض
قررت حكومة كوريا الجنوبية توزيع المنح النقدية على آباء الأطفال الحديثي الولادة، في محاولة لتعزيز ‏معدل المواليد السيئ لديها.‏ 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T17:10+0000
2022-01-21T17:10+0000
العالم
أخبار العالم الآن
كوريا الجنوبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056816260_0:244:2100:1425_1920x0_80_0_0_0a7ad14813bb7fa70782d859de6ff036.jpg
وقالت إن الآباء والأمهات الذين سجلوا ولادة طفل بدءا من 1 يناير/ كانون الثاني 2022، سيكونوا مؤهلين لاسترداد مبلغ 1650 دولارا أمريكيا من القسائم النقدية، وفقا لموقع "Chosun Ilbo" الإخباري الكوري.ويمكن لوالدي الطفل استرداد القسائم عبر الإنترنت وفي المراكز المجتمعية المحلية، ولكن سيتعين عليهم الاستفادة منها بحلول نهاية 2022.ويعتبر الحافز هو من بين العديد من إعانات الولادة التي قدمتها حكومة كوريا الجنوبية خلال الأشهر الأخيرة، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت خدمة التأمين الصحي الوطنية في البلاد أنها ستمنح قسائم نقدية بقيمة 837 دولارا للأمهات الجدد، و1172 دولارا للأمهات الجدد اللاتي يلدن توائم.كما رفعت السلطات الكورية الجنوبية قيودا سابقة كانت تمنع الآباء الجدد من استخدام القسائم لدفع النفقات الطبية.وبلغ معدل الخصوبة في كوريا الجنوبية 0.84 في عام 2020، وفقا لإحصاءات المواليد والوفيات في كوريا الجنوبية، الصادرة عن حكومة كوريا الجنوبية في عام 2021.وتمتلك كوريا الجنوبية حاليا أدنى معدل للخصوبة على مستوى العالم، ويقول جيل الألفية في البلاد إن الديون المذهلة والافتقار إلى المساكن ذات الأسعار المعقولة أعاقتهم عن تكوين أسر.
https://arabic.sputniknews.com/20220117/الصين-هبوط-معدل-المواليد-إلى-مستوى-قياسي-منخفض-في-2021-1056349034.html
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056816260_0:0:1900:1425_1920x0_80_0_0_bfcff3d83b75047ac68d8b879c70fe57.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية تمنح قسائم مشتريات لأهالي مواليد 2022... لتعزيز معدل الخصوبة المنخفض

17:10 GMT 21.01.2022
© AFP 2021 / KIM JAE-HWANأطفال رضع في كوريا الجنوبية
أطفال رضع في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
أطفال رضع في كوريا الجنوبية
© AFP 2021 / KIM JAE-HWAN
تابعنا عبر
قررت حكومة كوريا الجنوبية توزيع المنح النقدية على آباء الأطفال الحديثي الولادة، في محاولة لتعزيز ‏معدل المواليد السيئ لديها.‏
وقالت إن الآباء والأمهات الذين سجلوا ولادة طفل بدءا من 1 يناير/ كانون الثاني 2022، سيكونوا مؤهلين لاسترداد مبلغ 1650 دولارا أمريكيا من القسائم النقدية، وفقا لموقع "Chosun Ilbo" الإخباري الكوري.
ويمكن لوالدي الطفل استرداد القسائم عبر الإنترنت وفي المراكز المجتمعية المحلية، ولكن سيتعين عليهم الاستفادة منها بحلول نهاية 2022.
أطفال مولودين حديثا داخل إحدى مستشفيات الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
الصين... هبوط معدل المواليد إلى مستوى قياسي منخفض في 2021‏
17 يناير, 10:27 GMT
ويعتبر الحافز هو من بين العديد من إعانات الولادة التي قدمتها حكومة كوريا الجنوبية خلال الأشهر الأخيرة، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت خدمة التأمين الصحي الوطنية في البلاد أنها ستمنح قسائم نقدية بقيمة 837 دولارا للأمهات الجدد، و1172 دولارا للأمهات الجدد اللاتي يلدن توائم.
كما رفعت السلطات الكورية الجنوبية قيودا سابقة كانت تمنع الآباء الجدد من استخدام القسائم لدفع النفقات الطبية.
وبلغ معدل الخصوبة في كوريا الجنوبية 0.84 في عام 2020، وفقا لإحصاءات المواليد والوفيات في كوريا الجنوبية، الصادرة عن حكومة كوريا الجنوبية في عام 2021.
وتمتلك كوريا الجنوبية حاليا أدنى معدل للخصوبة على مستوى العالم، ويقول جيل الألفية في البلاد إن الديون المذهلة والافتقار إلى المساكن ذات الأسعار المعقولة أعاقتهم عن تكوين أسر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية