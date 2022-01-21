كوريا الجنوبية تمنح قسائم مشتريات لأهالي مواليد 2022... لتعزيز معدل الخصوبة المنخفض

وقالت إن الآباء والأمهات الذين سجلوا ولادة طفل بدءا من 1 يناير/ كانون الثاني 2022، سيكونوا مؤهلين لاسترداد مبلغ 1650 دولارا أمريكيا من القسائم النقدية، وفقا لموقع "Chosun Ilbo" الإخباري الكوري.ويمكن لوالدي الطفل استرداد القسائم عبر الإنترنت وفي المراكز المجتمعية المحلية، ولكن سيتعين عليهم الاستفادة منها بحلول نهاية 2022.ويعتبر الحافز هو من بين العديد من إعانات الولادة التي قدمتها حكومة كوريا الجنوبية خلال الأشهر الأخيرة، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت خدمة التأمين الصحي الوطنية في البلاد أنها ستمنح قسائم نقدية بقيمة 837 دولارا للأمهات الجدد، و1172 دولارا للأمهات الجدد اللاتي يلدن توائم.كما رفعت السلطات الكورية الجنوبية قيودا سابقة كانت تمنع الآباء الجدد من استخدام القسائم لدفع النفقات الطبية.وبلغ معدل الخصوبة في كوريا الجنوبية 0.84 في عام 2020، وفقا لإحصاءات المواليد والوفيات في كوريا الجنوبية، الصادرة عن حكومة كوريا الجنوبية في عام 2021.وتمتلك كوريا الجنوبية حاليا أدنى معدل للخصوبة على مستوى العالم، ويقول جيل الألفية في البلاد إن الديون المذهلة والافتقار إلى المساكن ذات الأسعار المعقولة أعاقتهم عن تكوين أسر.
ويعتبر الحافز هو من بين العديد من إعانات الولادة التي قدمتها حكومة كوريا الجنوبية خلال الأشهر الأخيرة، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت خدمة التأمين الصحي الوطنية في البلاد أنها ستمنح قسائم نقدية بقيمة 837 دولارا للأمهات الجدد، و1172 دولارا للأمهات الجدد اللاتي يلدن توائم.
كما رفعت السلطات الكورية الجنوبية قيودا سابقة كانت تمنع الآباء الجدد من استخدام القسائم لدفع النفقات الطبية.
وبلغ معدل الخصوبة في كوريا الجنوبية 0.84 في عام 2020، وفقا لإحصاءات المواليد والوفيات في كوريا الجنوبية، الصادرة عن حكومة كوريا الجنوبية في عام 2021.
وتمتلك كوريا الجنوبية حاليا أدنى معدل للخصوبة على مستوى العالم، ويقول جيل الألفية في البلاد إن الديون المذهلة والافتقار إلى المساكن ذات الأسعار المعقولة أعاقتهم عن تكوين أسر.