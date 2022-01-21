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لوكاشينكو: استفتاء على تعديلات الدستور سينطلق في 27 فبراير المقبل
لوكاشينكو: استفتاء على تعديلات الدستور سينطلق في 27 فبراير المقبل
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن الاستفتاء على تعديلات الدستور قد لا يتم إلا في حالة الحرب. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T11:55+0000
2022-01-21T11:55+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
لوكاشينكو
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وذكرت وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية نقلا عن لوكاشينكو الذي قال: "لا يمكن أن يتم الاستفتاء إلا في حالة واحدة إذا بدأت الحرب لا سمح الله لقد تحدثت عنها وأعتقد أنها لن تبدأ لذلك سنجري استفتاء".وفي وقت سابق، أقر لوكاشينكو بموجب مرسوم، القيام بعملية استفتاء على التعديلات والإضافات على دستور البلاد في 27 فبراير المقبل.وكان الرئيس البيلاروسي وقع مرسوما، في 16 آذار/مارس 2021، بتشكيل لجنة دستورية تعمل على تطوير التعديلات، على أن تقدم مقترحاتها إلى رئيس الدولة، بحلول 1 آب/أغسطس من العام نفسه.ومن بين أبرز المقترحات، منح مجلس الشعب لعموم بيلاروس (البرلمان)، الحق في إعلان عزل الرئيس في حالة الخيانة العظمى، أو ارتكاب جريمة خطيرة أخرى.وتم التأكيد على مكانة مجلس الشعب، باعتباره أعلى هيئة تمثيلية للديمقراطية في الدستور، إضافة إلى توسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وتعزيز دوره في تشكيل الحكومة، وفي مجال الميزانية.كما يُقترح تحديد عدد فترات الرئاسة لفترتين، ورفع الحد الأدنى للسن لشغل أعلى منصب عام، من 35 إلى 40 عاماً.كما يشترط على مرشح رئيس الدولة، الإقامة الدائمة في بيلاروس لمدة 20 عامًا على الأقل، قبل موعد إجراء الانتخابات، وعدم حمله جنسية أجنبية.
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أخبار بيلاروسيا اليوم, لوكاشينكو

لوكاشينكو: استفتاء على تعديلات الدستور سينطلق في 27 فبراير المقبل

11:55 GMT 21.01.2022
© REUTERS / SPUTNIKالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن الاستفتاء على تعديلات الدستور قد لا يتم إلا في حالة الحرب.
وذكرت وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية نقلا عن لوكاشينكو الذي قال: "لا يمكن أن يتم الاستفتاء إلا في حالة واحدة إذا بدأت الحرب لا سمح الله لقد تحدثت عنها وأعتقد أنها لن تبدأ لذلك سنجري استفتاء".
وفي وقت سابق، أقر لوكاشينكو بموجب مرسوم، القيام بعملية استفتاء على التعديلات والإضافات على دستور البلاد في 27 فبراير المقبل.
وكان الرئيس البيلاروسي وقع مرسوما، في 16 آذار/مارس 2021، بتشكيل لجنة دستورية تعمل على تطوير التعديلات، على أن تقدم مقترحاتها إلى رئيس الدولة، بحلول 1 آب/أغسطس من العام نفسه.
ومن بين أبرز المقترحات، منح مجلس الشعب لعموم بيلاروس (البرلمان)، الحق في إعلان عزل الرئيس في حالة الخيانة العظمى، أو ارتكاب جريمة خطيرة أخرى.
وتم التأكيد على مكانة مجلس الشعب، باعتباره أعلى هيئة تمثيلية للديمقراطية في الدستور، إضافة إلى توسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وتعزيز دوره في تشكيل الحكومة، وفي مجال الميزانية.
كما يُقترح تحديد عدد فترات الرئاسة لفترتين، ورفع الحد الأدنى للسن لشغل أعلى منصب عام، من 35 إلى 40 عاماً.
كما يشترط على مرشح رئيس الدولة، الإقامة الدائمة في بيلاروس لمدة 20 عامًا على الأقل، قبل موعد إجراء الانتخابات، وعدم حمله جنسية أجنبية.
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