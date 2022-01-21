محادثات بين برلين ولندن بشأن الوضع حول أوكرانيا

وأصدرت الحكومة بيانا جاء فيه: "كان الموضوع الرئيسي للمحادثة القلق بشأن حشد الوحدات العسكرية الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا، حيث أجمع الزعيمان على ضرورة منع أي عدوان عسكري روسي آخر ضد أوكرانيا".وأضاف البيان: "كما ينبغي أن يكون واضحًا أن روسيا في هذه الحالة معتدية وسيتعين عليها تحمل تكاليف كبيرة وخطيرة ".ولم تبد روسيا نية لإجراء الغزو المزعوم، حيث يصر الغرب على تكرار هذه الدعوات المحذرة من أن حشدا عسكريا روسيا هائلا على حدودها الغربية يتأهب لاجتياح أوكرانيا.وترد موسكو بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركاه في منطقة شرق أوروبا.وحذرت روسيا باستمرار من مخاطر "العسكرة" الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما في ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكري لبعض الأطراف، بما يهدد أمن البلاد القومي، خاصة في ظل ضغط الحلف العسكري الغربي للتوسع نحو أراضيها.
أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، عن إجراء اتصال بين المستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بشأن الوضع حول أوكرانيا.
وأصدرت الحكومة بيانا جاء فيه: "كان الموضوع الرئيسي للمحادثة القلق بشأن حشد الوحدات العسكرية الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا، حيث أجمع الزعيمان على ضرورة منع أي عدوان عسكري روسي آخر ضد أوكرانيا".
وأضاف البيان: "كما ينبغي أن يكون واضحًا أن روسيا في هذه الحالة معتدية وسيتعين عليها تحمل تكاليف كبيرة وخطيرة ".
ولم تبد روسيا نية لإجراء الغزو المزعوم، حيث يصر الغرب على تكرار هذه الدعوات المحذرة من أن حشدا عسكريا روسيا هائلا على حدودها الغربية يتأهب لاجتياح أوكرانيا.
وترد موسكو بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركاه في منطقة شرق أوروبا.
وحذرت روسيا باستمرار من مخاطر "العسكرة" الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما في ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكري لبعض الأطراف، بما يهدد أمن البلاد القومي، خاصة في ظل ضغط الحلف العسكري الغربي للتوسع نحو أراضيها.