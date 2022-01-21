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مصر تعتزم اتخاذ قرارات حاسمة بشأن كورونا في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية
مصر تعتزم اتخاذ قرارات حاسمة بشأن كورونا في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية
تعتزم السلطات المصرية اتخاذ قرارات حاسمة بشأن المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T23:27+0000
2022-01-21T23:27+0000
العالم العربي
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
مصر
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وأكد حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن بلاده ستقوم بتنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقليل نسب الأعداد في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، مع اتباع الإجراءات المفترضة للحفاظ على صحة المواطنين من فيروس كورونا.وجاءت تصريحات عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، الذي يذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، والذي أكد خلالها أن حكومة بلاده ستعمل على تقليل الأعداد في المدارس والجامعات والمصالح الحكومية، وذلك بهدف العمل على تقليل التزاحم والتباعد، ولبس الكمامة.وأضاف المسؤول المصري أن بلاده ستقوم بتحديث الاشتراطات الخاصة بدخول المسافرين للأراضي المصرية، وذلك بحسب المستجدات العلمية التي أقرها العالم واللجان العلمية والبحثية في مصر.
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العالم العربي, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, مصر

مصر تعتزم اتخاذ قرارات حاسمة بشأن كورونا في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية

23:27 GMT 21.01.2022
© youtube/alalamمدرسة في مصر
مدرسة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© youtube/alalam
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تعتزم السلطات المصرية اتخاذ قرارات حاسمة بشأن المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد.
وأكد حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن بلاده ستقوم بتنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقليل نسب الأعداد في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، مع اتباع الإجراءات المفترضة للحفاظ على صحة المواطنين من فيروس كورونا.
وجاءت تصريحات عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، الذي يذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، والذي أكد خلالها أن حكومة بلاده ستعمل على تقليل الأعداد في المدارس والجامعات والمصالح الحكومية، وذلك بهدف العمل على تقليل التزاحم والتباعد، ولبس الكمامة.
وأضاف المسؤول المصري أن بلاده ستقوم بتحديث الاشتراطات الخاصة بدخول المسافرين للأراضي المصرية، وذلك بحسب المستجدات العلمية التي أقرها العالم واللجان العلمية والبحثية في مصر.
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