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https://arabic.sputniknews.com/20220121/مقتل-11-منتسبا-في-الجيش-العراقي-بهجوم-إرهابي-1056778430.html
مقتل 11 منتسبا في الجيش العراقي بهجوم إرهابي
مقتل 11 منتسبا في الجيش العراقي بهجوم إرهابي
قتل 11 منتسبا في الجيش العراقي، اليوم الجمعة، بهجوم إرهابي في محافظة ديالى. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T08:04+0000
2022-01-21T08:04+0000
2022-01-21T08:04+0000
أخبار العراق اليوم
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ونقلت شبكة "السومرية" عن مصدر أمني، قوله إن 11 عنصرا من الجيش بينهم ضابط، قتلوا بهجوم إرهابي، صباح اليوم.وأضاف المصدر أن "عصابات "داعش" الإرهابية شنت هجوما على قطعات الجيش في ناحية العظيم شمالي ديالى".وقال المصدر إن الهجوم أسفر عن "استشهاد 11 عنصرا من الجيش بينهم ضابط"، مشيرا إلى وصول تعزيزات أمنية إلى مكان الحادث.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
مقتل 11 منتسبا في الجيش العراقي بهجوم إرهابي
قتل 11 منتسبا في الجيش العراقي، اليوم الجمعة، بهجوم إرهابي في محافظة ديالى.
ونقلت شبكة "
السومرية
" عن مصدر أمني، قوله إن 11 عنصرا من الجيش بينهم ضابط، قتلوا بهجوم إرهابي، صباح اليوم.
وأضاف المصدر أن "عصابات "داعش" الإرهابية شنت هجوما على قطعات الجيش في ناحية العظيم شمالي ديالى".
وقال المصدر إن الهجوم أسفر عن "استشهاد 11 عنصرا من
الجيش
بينهم ضابط"، مشيرا إلى وصول تعزيزات أمنية إلى مكان الحادث.