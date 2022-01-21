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مقتل 11 منتسبا في الجيش العراقي بهجوم إرهابي
مقتل 11 منتسبا في الجيش العراقي بهجوم إرهابي
قتل 11 منتسبا في الجيش العراقي، اليوم الجمعة، بهجوم إرهابي في محافظة ديالى. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T08:04+0000
2022-01-21T08:04+0000
أخبار العراق اليوم
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ونقلت شبكة "السومرية" عن مصدر أمني، قوله إن 11 عنصرا من الجيش بينهم ضابط، قتلوا بهجوم إرهابي، صباح اليوم.وأضاف المصدر أن "عصابات "داعش" الإرهابية شنت هجوما على قطعات الجيش في ناحية العظيم شمالي ديالى".وقال المصدر إن الهجوم أسفر عن "استشهاد 11 عنصرا من الجيش بينهم ضابط"، مشيرا إلى وصول تعزيزات أمنية إلى مكان الحادث.
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أخبار العراق اليوم

مقتل 11 منتسبا في الجيش العراقي بهجوم إرهابي

08:04 GMT 21.01.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Interiorالجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Interior
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قتل 11 منتسبا في الجيش العراقي، اليوم الجمعة، بهجوم إرهابي في محافظة ديالى.
ونقلت شبكة "السومرية" عن مصدر أمني، قوله إن 11 عنصرا من الجيش بينهم ضابط، قتلوا بهجوم إرهابي، صباح اليوم.
وأضاف المصدر أن "عصابات "داعش" الإرهابية شنت هجوما على قطعات الجيش في ناحية العظيم شمالي ديالى".
وقال المصدر إن الهجوم أسفر عن "استشهاد 11 عنصرا من الجيش بينهم ضابط"، مشيرا إلى وصول تعزيزات أمنية إلى مكان الحادث.
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