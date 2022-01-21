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مقتل 7 من قوات الأمن الكردية السورية و23 من "داعش" بهجوم على سجن الحسكة
مقتل 7 من قوات الأمن الكردية السورية و23 من "داعش" بهجوم على سجن الحسكة
أفاد مصدر عسكري في قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، اليوم الجمعة، بمقتل 7 أفراد من قوات الأمن الكردية السورية و23 من مقاتلي تنظيم "داعش"... 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T11:39+0000
2022-01-21T11:40+0000
العالم العربي
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ونقلت رويترز عن المصدر قوله بأن هناك أجانب من بين عناصر داعش الذين قتلوا بهجوم شنه تنظيم "داعش" على سجن في الحسكة أمس الخميس.يذكر أن سيارة مفخخة انفجرت، مساء أمس الخميس، أمام سجن يقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي ومسلحين موالين له في الحسكة شمال شرقي سوريا.وأفادت مصادر محلية في مدينة الحسكة لوكالة "سبوتنيك" بأن "سيارة مفخخة استهدفت مبنى سجن الصناعة الذي يسيطر عليه الجيش الأمريكي ومسلحو "قسد" الموالين له في حي غويران في مدينة الحسكة".وتابعت المصادر أن "السجن الذي يضم معتقلين من تنظيم "داعش"، يشهد محيطه اشتباكات وأصوات لإطلاق الرصاص إثر الانفجار، مع معلومات عن استعصاء من المعتقلين وتمكن عدد منهم من الهروب".
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العالم العربي

مقتل 7 من قوات الأمن الكردية السورية و23 من "داعش" بهجوم على سجن الحسكة

11:39 GMT 21.01.2022 (تم التحديث: 11:40 GMT 21.01.2022)
© Sputnik . Attia Al-Attiaالجيش الأمريكي يستمر بعمليات تصدير النفط السوري المسروق من محافظة الحسكة باتجاه الأراضي العراقية، سوريا 5 أغسطس 2021
الجيش الأمريكي يستمر بعمليات تصدير النفط السوري المسروق من محافظة الحسكة باتجاه الأراضي العراقية، سوريا 5 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© Sputnik . Attia Al-Attia
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أفاد مصدر عسكري في قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، اليوم الجمعة، بمقتل 7 أفراد من قوات الأمن الكردية السورية و23 من مقاتلي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى).
ونقلت رويترز عن المصدر قوله بأن هناك أجانب من بين عناصر داعش الذين قتلوا بهجوم شنه تنظيم "داعش" على سجن في الحسكة أمس الخميس.

من جانبها أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في بيان أنها "اعتقلت 89 متشددا وأن الاشتباكات ما زالت تدور في محيط السجن بعد أن هاجمه مقاتلو التنظيم وحاولوا إطلاق سراح سجناء من أعضائه".

يذكر أن سيارة مفخخة انفجرت، مساء أمس الخميس، أمام سجن يقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي ومسلحين موالين له في الحسكة شمال شرقي سوريا.
وأفادت مصادر محلية في مدينة الحسكة لوكالة "سبوتنيك" بأن "سيارة مفخخة استهدفت مبنى سجن الصناعة الذي يسيطر عليه الجيش الأمريكي ومسلحو "قسد" الموالين له في حي غويران في مدينة الحسكة".
وتابعت المصادر أن "السجن الذي يضم معتقلين من تنظيم "داعش"، يشهد محيطه اشتباكات وأصوات لإطلاق الرصاص إثر الانفجار، مع معلومات عن استعصاء من المعتقلين وتمكن عدد منهم من الهروب".
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