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وزير سوداني يعلن استقالته من الحكومة ويعتبر تكليفه من البرهان "غير دستوري"
وزير سوداني يعلن استقالته من الحكومة ويعتبر تكليفه من البرهان "غير دستوري"
أعلن وزير الشباب والرياضة السوداني، أيمن سيد سليم، اليوم الجمعة، استقالته من حكومة تصريف الأعمال، معتبرا تكليفه "غير دستوري" كونه جاء من جهة غير مجلس الوزراء. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T17:07+0000
2022-01-21T17:07+0000
أخبار السودان اليوم
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وقال أيمن سيد سليم، في بيان نقلته وسائل إعلام سودانية، إنه "قبل التكليف لمنصب وكيل وزارة الشباب والرياضة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 من عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء، آنذاك، وتم تكليفه بتسيير مهام الوزير حسب قرار صادر عن حمدوك أيضا بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2021".وأضاف أنه "تلقى مؤخرًا، اتصالًا هاتفيًا من الأمين العام لمجلس الوزراء يطلب منه التأكيد على الاستمرار في تسيير المهام"، مشيرا إلى أنه بعد ذلك فوجئ بصدور قرار تكليفه بمهام وزير الشباب والرياضة من جهة أخرى غير مجلس الوزراء وهو أمر غير دستوري".وتابع: "عليه أتقدم باستقالتي من أي منصب في وزارة الشباب والرياضة الاتحادية".وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أصدر، أمس الخميس، قرارا بتكليف مسؤولين بمهام بالوزارات، معلنا عن الأسماء المكلفة بإدارة 15 حقيبة وزارية ضمن الحكومة الجديدة، من بينهم سليم وزيرًا للشباب والرياضة.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/السودان-يعلن-التشكيلة-الحكومية-الجديدة-1056771700.html
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أخبار السودان اليوم

وزير سوداني يعلن استقالته من الحكومة ويعتبر تكليفه من البرهان "غير دستوري"

17:07 GMT 21.01.2022
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLYرئيس المجلس السيدي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
رئيس المجلس السيدي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبر
أعلن وزير الشباب والرياضة السوداني، أيمن سيد سليم، اليوم الجمعة، استقالته من حكومة تصريف الأعمال، معتبرا تكليفه "غير دستوري" كونه جاء من جهة غير مجلس الوزراء.
وقال أيمن سيد سليم، في بيان نقلته وسائل إعلام سودانية، إنه "قبل التكليف لمنصب وكيل وزارة الشباب والرياضة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 من عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء، آنذاك، وتم تكليفه بتسيير مهام الوزير حسب قرار صادر عن حمدوك أيضا بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2021".
رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
السودان يعلن التشكيلة الحكومية الجديدة
أمس, 20:21 GMT
وأضاف أنه "تلقى مؤخرًا، اتصالًا هاتفيًا من الأمين العام لمجلس الوزراء يطلب منه التأكيد على الاستمرار في تسيير المهام"، مشيرا إلى أنه بعد ذلك فوجئ بصدور قرار تكليفه بمهام وزير الشباب والرياضة من جهة أخرى غير مجلس الوزراء وهو أمر غير دستوري".
وتابع: "عليه أتقدم باستقالتي من أي منصب في وزارة الشباب والرياضة الاتحادية".
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أصدر، أمس الخميس، قرارا بتكليف مسؤولين بمهام بالوزارات، معلنا عن الأسماء المكلفة بإدارة 15 حقيبة وزارية ضمن الحكومة الجديدة، من بينهم سليم وزيرًا للشباب والرياضة.
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