https://arabic.sputniknews.com/20220121/وزير-سوداني-يعلن-استقالته-من-الحكومة-ويعتبر-تكليفه-من-البرهان-غير-دستوري-1056816287.html

وزير سوداني يعلن استقالته من الحكومة ويعتبر تكليفه من البرهان "غير دستوري"

وزير سوداني يعلن استقالته من الحكومة ويعتبر تكليفه من البرهان "غير دستوري"

أعلن وزير الشباب والرياضة السوداني، أيمن سيد سليم، اليوم الجمعة، استقالته من حكومة تصريف الأعمال، معتبرا تكليفه "غير دستوري" كونه جاء من جهة غير مجلس الوزراء. 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T17:07+0000

2022-01-21T17:07+0000

2022-01-21T17:07+0000

أخبار السودان اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/07/1047101459_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_68372ec2e1578541747315858e76331a.jpg

وقال أيمن سيد سليم، في بيان نقلته وسائل إعلام سودانية، إنه "قبل التكليف لمنصب وكيل وزارة الشباب والرياضة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 من عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء، آنذاك، وتم تكليفه بتسيير مهام الوزير حسب قرار صادر عن حمدوك أيضا بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2021".وأضاف أنه "تلقى مؤخرًا، اتصالًا هاتفيًا من الأمين العام لمجلس الوزراء يطلب منه التأكيد على الاستمرار في تسيير المهام"، مشيرا إلى أنه بعد ذلك فوجئ بصدور قرار تكليفه بمهام وزير الشباب والرياضة من جهة أخرى غير مجلس الوزراء وهو أمر غير دستوري".وتابع: "عليه أتقدم باستقالتي من أي منصب في وزارة الشباب والرياضة الاتحادية".وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أصدر، أمس الخميس، قرارا بتكليف مسؤولين بمهام بالوزارات، معلنا عن الأسماء المكلفة بإدارة 15 حقيبة وزارية ضمن الحكومة الجديدة، من بينهم سليم وزيرًا للشباب والرياضة.

https://arabic.sputniknews.com/20220120/السودان-يعلن-التشكيلة-الحكومية-الجديدة-1056771700.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار السودان اليوم