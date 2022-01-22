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https://arabic.sputniknews.com/20220122/أخطبوط-وسمكة-يعيشان-في-جورة-مرحاض-مع-وسائل-ترفيه-فيديو--1056856599.html
أخطبوط وسمكة يعيشان في جورة مرحاض مع "وسائل ترفيه"... فيديو
أخطبوط وسمكة يعيشان في جورة مرحاض مع "وسائل ترفيه"... فيديو
تفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع مشهد مثير تم تسجيله من قاع البحر، حيث اتخذت سمكة وأخطبوط من مرحاض قديم منزلا لهما. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
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ونشرت ناشطة في عالم البحار على صفحتها في "إنستغرام" مشهدا طريفا لقيام سمكة وأخطبوط باستغلال مخلفات بشرية وتحويلها إلى منزل، يمكن وصفه بالجميل، فقط خارج نطاق الاستخدام البشري.ويظهر في الفيديو كيف استغلّت سمكة صغيرة فتحة أو "جورة" المرحاض، وحولته إلى منزل لها، يقيها من المخاطر الخارجية، كما يظهر في عمق الجورة، وجود أخطبوط استقر بالداخل أيضا، مع توفير وسائل ترفيه، إن صح القول، بوجود قاروة مشروب للزينة في مقدمة باب المنزل.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/حوت-يجر-معدات-بطول-609-أمتار-الأقمار-الصناعية-تتعقب-عمالقة-الأرض-صور-وفيديو-1056821085.html
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مجتمع, نادي الفيديو

أخطبوط وسمكة يعيشان في جورة مرحاض مع "وسائل ترفيه"... فيديو

20:58 GMT 22.01.2022
© AFP 2021 / BAY ISMOYO سمكة ذهبية
سمكة ذهبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© AFP 2021 / BAY ISMOYO
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تفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع مشهد مثير تم تسجيله من قاع البحر، حيث اتخذت سمكة وأخطبوط من مرحاض قديم منزلا لهما.
ونشرت ناشطة في عالم البحار على صفحتها في "إنستغرام" مشهدا طريفا لقيام سمكة وأخطبوط باستغلال مخلفات بشرية وتحويلها إلى منزل، يمكن وصفه بالجميل، فقط خارج نطاق الاستخدام البشري.
ويظهر في الفيديو كيف استغلّت سمكة صغيرة فتحة أو "جورة" المرحاض، وحولته إلى منزل لها، يقيها من المخاطر الخارجية، كما يظهر في عمق الجورة، وجود أخطبوط استقر بالداخل أيضا، مع توفير وسائل ترفيه، إن صح القول، بوجود قاروة مشروب للزينة في مقدمة باب المنزل.
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وتعتبر المخلفات البشرية والقمامة بأنواعها، من أكثر المشكلات التي تهدد الحياة البحرية من جهة، والبرية على كوكب الأرض من جهة أخرى، حيث تشكل المخلفات البلاستيكية مخاطر كبيرة على صحة الكائنات الحية، بالإضافة إلى أن الشباك المهاجرة تعتبر غاية في الخطورة، وتتسبب بمقتل الكثير من الأسماك والحيتان الضخمة.

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