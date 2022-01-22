أخطبوط وسمكة يعيشان في جورة مرحاض مع "وسائل ترفيه"... فيديو

ونشرت ناشطة في عالم البحار على صفحتها في "إنستغرام" مشهدا طريفا لقيام سمكة وأخطبوط باستغلال مخلفات بشرية وتحويلها إلى منزل، يمكن وصفه بالجميل، فقط خارج نطاق الاستخدام البشري.ويظهر في الفيديو كيف استغلّت سمكة صغيرة فتحة أو "جورة" المرحاض، وحولته إلى منزل لها، يقيها من المخاطر الخارجية، كما يظهر في عمق الجورة، وجود أخطبوط استقر بالداخل أيضا، مع توفير وسائل ترفيه، إن صح القول، بوجود قاروة مشروب للزينة في مقدمة باب المنزل.
ويظهر في الفيديو كيف استغلّت سمكة صغيرة فتحة أو "جورة" المرحاض، وحولته إلى منزل لها، يقيها من المخاطر الخارجية، كما يظهر في عمق الجورة، وجود أخطبوط استقر بالداخل أيضا، مع توفير وسائل ترفيه، إن صح القول، بوجود قاروة مشروب للزينة في مقدمة باب المنزل.
وتعتبر المخلفات البشرية والقمامة بأنواعها، من أكثر المشكلات التي تهدد الحياة البحرية من جهة، والبرية على كوكب الأرض من جهة أخرى، حيث تشكل المخلفات البلاستيكية مخاطر كبيرة على صحة الكائنات الحية، بالإضافة إلى أن الشباك المهاجرة تعتبر غاية في الخطورة، وتتسبب بمقتل الكثير من الأسماك والحيتان الضخمة.