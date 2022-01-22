أسلحة أمريكية تصل إلى أوكرانيا كجزء من حزمة مساعدات جديدة..صور

وذكر التقرير أن "الدفعة الأولى من عدة دفعات من الحزمة الأمنية التي اعتمدها الرئيس بايدن مؤخرًا لأوكرانيا وصلت إلى كييف الليلة".تضم هذه الشحنة حوالي 200 ألف رطل من الأسلحة، بما في ذلك ذخيرة الخفيفة والثقيلة.وأضافت السفارة: "هذه المساعدة، بالإضافة إلى أكثر من 2.7 مليار دولار من المساعدات الأمنية المقدمة لأوكرانيا منذ عام 2014، تظهر التزام الولايات المتحدة القوي بتعزيز دفاعات أوكرانيا على خلفية الخطر الروسي المتزايد".كما أشارت البعثة الدبلوماسية إلى أنه في عام 2021، قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا أكثر من 650 مليون دولار، بما في ذلك حزمة المساعدة هذه، وأكثر من 2.7 مليار دولار في مجال الأمن بشكل عام منذ عام 2014.وشددت السفارة على أن "الولايات المتحدة ستواصل تقديم هذه المساعدة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، ومساعدتها في الدفاع عن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها من العدوان الروسي".
وأضافت السفارة: "هذه المساعدة، بالإضافة إلى أكثر من 2.7 مليار دولار من المساعدات الأمنية المقدمة لأوكرانيا منذ عام 2014، تظهر التزام الولايات المتحدة القوي بتعزيز دفاعات أوكرانيا على خلفية الخطر الروسي المتزايد".
كما أشارت البعثة الدبلوماسية إلى أنه في عام 2021، قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا أكثر من 650 مليون دولار، بما في ذلك حزمة المساعدة هذه، وأكثر من 2.7 مليار دولار في مجال الأمن بشكل عام منذ عام 2014.
وشددت السفارة على أن "الولايات المتحدة ستواصل تقديم هذه المساعدة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، ومساعدتها في الدفاع عن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها من العدوان الروسي".