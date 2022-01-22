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https://arabic.sputniknews.com/20220122/أمريكا-تدرس-إمكانية-إعادة-أنصار-الله-لقائمة-المنظمات-الإرهابية-وتؤكد-وقوفها-إلى-جانب-الإمارات-1056837921.html
أمريكا تدرس إمكانية إعادة "أنصار الله" لقائمة المنظمات الإرهابية وتؤكد وقوفها إلى جانب الإمارات
أمريكا تدرس إمكانية إعادة "أنصار الله" لقائمة المنظمات الإرهابية وتؤكد وقوفها إلى جانب الإمارات
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، وقوف واشنطن إلى جانب الإمارات في التصدي لهجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T12:11+0000
2022-01-22T12:11+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
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وقالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية جيرالدين غريفيث، في حديث مع قناة سكاي نيوز عربية، إن أمريكا تؤكد حفاظها على الشراكة الأمنية الوثيقة مع دول المنطقة، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تولي مسألة الحدّ من الهجمات الحوثية على دول الجوار أهمية كبيرة.وأوضحت غريفيث أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية إعادة الحوثيين لقائمة المنظمات الإرهابية، وتواصل مساعيها لمحاسبتهم على أفعالهم، مشددة على حرص أمريكا على وقف تدفق الأسلحة من إيران للحوثيين.واعتبرت التدخل الإيراني مزعزعا للأمن والاستقرار في المنطقة، مستبعدة أن يكسب النظام الإيراني من دعم الحوثيين وتحريضهم على شنّ هجمات، أي نتائج إيجابية تؤثر على مفاوضات جنيف بشأن ملفها النووي.يأتي ذلك في الوقت الذي يصعّد فيه التحالف العربي بقيادة السعودية من عملياته في مناطق تسيطر عليها جماعة "أنصار الله"، بعد تعرض الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.كما أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الاثنين الماضي، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم، تم إطلاقها باتجاه السعودية. وأضاف التحالف: "نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء".من جانبه، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع، الثلاثاء الماضي، أنه تم استهداف مطار أبوظبي بأربعة صواريخ مجنحة "قدس 2" ومطار دبي بصاروخ باليستي "ذو الفقار".
https://arabic.sputniknews.com/20220121/مجلس-الأمن-الدولي-يصدر-بيانا-بشأن-الهجوم-الإرهابي-الذي-استهدف-منشآت-مدنية-في-الإمارات-1056812046.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, أخبار اليمن الأن

أمريكا تدرس إمكانية إعادة "أنصار الله" لقائمة المنظمات الإرهابية وتؤكد وقوفها إلى جانب الإمارات

12:11 GMT 22.01.2022
© AP Photo / Luis M. Alvarezوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، وقوف واشنطن إلى جانب الإمارات في التصدي لهجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية.
وقالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية جيرالدين غريفيث، في حديث مع قناة سكاي نيوز عربية، إن أمريكا تؤكد حفاظها على الشراكة الأمنية الوثيقة مع دول المنطقة، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تولي مسألة الحدّ من الهجمات الحوثية على دول الجوار أهمية كبيرة.
جلسة من جلسات مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
مجلس الأمن الدولي يصدر بيانا بشأن "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف منشآت مدنية في الإمارات
أمس, 15:29 GMT
وأوضحت غريفيث أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية إعادة الحوثيين لقائمة المنظمات الإرهابية، وتواصل مساعيها لمحاسبتهم على أفعالهم، مشددة على حرص أمريكا على وقف تدفق الأسلحة من إيران للحوثيين.
واعتبرت التدخل الإيراني مزعزعا للأمن والاستقرار في المنطقة، مستبعدة أن يكسب النظام الإيراني من دعم الحوثيين وتحريضهم على شنّ هجمات، أي نتائج إيجابية تؤثر على مفاوضات جنيف بشأن ملفها النووي.
يأتي ذلك في الوقت الذي يصعّد فيه التحالف العربي بقيادة السعودية من عملياته في مناطق تسيطر عليها جماعة "أنصار الله"، بعد تعرض الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.
كما أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الاثنين الماضي، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم، تم إطلاقها باتجاه السعودية. وأضاف التحالف: "نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء".
من جانبه، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع، الثلاثاء الماضي، أنه تم استهداف مطار أبوظبي بأربعة صواريخ مجنحة "قدس 2" ومطار دبي بصاروخ باليستي "ذو الفقار".
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