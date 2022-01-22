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الرئاسة التونسية: الإصلاحات هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة
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الإليزيه: تونس تلتزم باحترام الحريات
الإليزيه: تونس تلتزم باحترام الحريات
أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث، اليوم السبت، مع نظيره التونسي قيس سعيد الملتزم باحترام سيادة القانون والحريات الديمقراطية. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T13:31+0000
2022-01-22T13:31+0000
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وصرح الإليزيه في بيان صحفي: "رحب الرئيس الفرنسي بالإعلان عن الجدول الزمني الانتقالي، وشجع الرئيس سعيد على قيادة المرحلة الانتقالية ضمن إطار شامل قدر المستطاع"، بحسب رويترز. وكان الرئيس التونسي قد علق عمل البرلمان وتولى جميع السلطات في يوليو / تموز الماضي، في حين وصف منتقدوه هذا الإجراء بالانقلاب.وبحسب بيان صحفي صادر عن الإليزيه، ناقش رئيس الدولة الفرنسي ونظيره التونسي الوضع في تونس، حيث شجع ماكرون الرئيس سعيد، بشكل خاص على وضع برنامج إصلاحات ضرورية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس وشدد على أن فرنسا مستعدة لتقديم المساعدة.كما جدد إيمانويل ماكرون دعوته للرئيس التونسي للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي/ الاتحاد الإفريقي يومي 17 و18 فبراير/ شباط القادم.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/أفريكوم-التوترات-بين-قيس-سعيد-ومعارضيه-لم-تؤثر-على-علاقاتنا-العسكرية-مع-تونس-1056798886.html
https://arabic.sputniknews.com/20220114/المرزوقي-يدعو-لإخراج-قيس-سعيد-من-السلطة-ومحاكمته-بتهمة-الخيانة-العظمى-1056175566.html
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العالم العربي, العالم, أخبار تونس اليوم, الإليزيه, ماكرون

الإليزيه: تونس تلتزم باحترام الحريات

13:31 GMT 22.01.2022
© facebook.comقصر الرئاسة "الإليزيه"
قصر الرئاسة الإليزيه - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
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أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث، اليوم السبت، مع نظيره التونسي قيس سعيد الملتزم باحترام سيادة القانون والحريات الديمقراطية.
وصرح الإليزيه في بيان صحفي: "رحب الرئيس الفرنسي بالإعلان عن الجدول الزمني الانتقالي، وشجع الرئيس سعيد على قيادة المرحلة الانتقالية ضمن إطار شامل قدر المستطاع"، بحسب رويترز.
وكان الرئيس التونسي قد علق عمل البرلمان وتولى جميع السلطات في يوليو / تموز الماضي، في حين وصف منتقدوه هذا الإجراء بالانقلاب.
امرأة تسير على خلفية شعار تونس في مدينة تونس، 9 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
"أفريكوم": التوترات بين قيس سعيد ومعارضيه لم تؤثر على علاقاتنا العسكرية مع تونس
أمس, 11:30 GMT
وبحسب بيان صحفي صادر عن الإليزيه، ناقش رئيس الدولة الفرنسي ونظيره التونسي الوضع في تونس، حيث شجع ماكرون الرئيس سعيد، بشكل خاص على وضع برنامج إصلاحات ضرورية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس وشدد على أن فرنسا مستعدة لتقديم المساعدة.
منصف المرزوقي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
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14 يناير, 12:58 GMT
كما جدد إيمانويل ماكرون دعوته للرئيس التونسي للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي/ الاتحاد الإفريقي يومي 17 و18 فبراير/ شباط القادم.
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