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المغرب وإسرائيل يتوصلان "لاتفاق تاريخي" في مجال الرياضة
المغرب وإسرائيل يتوصلان "لاتفاق تاريخي" في مجال الرياضة
أعلن الاتحاد المغربي لكرة السلة، التوصل إلى اتفاق وصفه بالتاريخي مع نظيره الإسرائيلي سيتم توقيعه في شهر مارس/آذار المقبل، ويشمل جميع المجالات التعليمية والصحية... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T16:58+0000
2022-01-22T16:58+0000
إسرائيل
كرة السلة
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جاء ذلك في بيان للاتحاد المغربي للسلة نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي أمس الجمعة.وقال الاتحاد المغربي لكرة السلة، إنه في إطار انفتاحه "على المحيط الدولي وتعزيزا للدور الذي تلعبه الدبلوماسية الرياضية، فقد توصلت الجامعة (الاتحاد) مع نظيرها الاتحاد الاسرائيلي لكرة السلة، إلى اتفاق تعاون تاريخي يشمل جميع المجالات التعليمية والصحية والرياضية والاجتماعية المرتبطة بكرة السلة".هذا التفاهم جرى التوصل إليه خلال اجتماع، عقد عن بعد، وشارك فيه رئيس الاتحاد المغربي للسلة مصطفى أوراش، ونظيره الإسرائيلي أميرام هاليفي.وتم الاتفاق على عقد اجتماع خلال مارس المقبل "لتوقيع اتفاقية التعاون والاحتفال بهذا الحدث التاريخي الذي سيربط بين جامعتي (اتحادي) كرة السلة بالبلدين، حيث سيتوج بتنظيم مباراتين وديتين لمنتخبي الرجال والسيدات".ونهاية عام 2020، أعلن المغرب استئناف علاقته بإسرائيل بعدما تم قطعها عام 2000 على خلفية الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ولاحقا تم تدشين خط طيران مباشر بين البلدين، وافتتاح مكتب اتصال لكل منهما لدى الآخر.
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إسرائيل, كرة السلة, يهود المغرب, أخبار المغرب اليوم

المغرب وإسرائيل يتوصلان "لاتفاق تاريخي" في مجال الرياضة

16:58 GMT 22.01.2022
© flickr.com / Paul Wكرة السلة
كرة السلة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© flickr.com / Paul W
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أعلن الاتحاد المغربي لكرة السلة، التوصل إلى اتفاق وصفه بالتاريخي مع نظيره الإسرائيلي سيتم توقيعه في شهر مارس/آذار المقبل، ويشمل جميع المجالات التعليمية والصحية والرياضية والاجتماعية المرتبطة باللعبة.
جاء ذلك في بيان للاتحاد المغربي للسلة نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي أمس الجمعة.
وقال الاتحاد المغربي لكرة السلة، إنه في إطار انفتاحه "على المحيط الدولي وتعزيزا للدور الذي تلعبه الدبلوماسية الرياضية، فقد توصلت الجامعة (الاتحاد) مع نظيرها الاتحاد الاسرائيلي لكرة السلة، إلى اتفاق تعاون تاريخي يشمل جميع المجالات التعليمية والصحية والرياضية والاجتماعية المرتبطة بكرة السلة".
هذا التفاهم جرى التوصل إليه خلال اجتماع، عقد عن بعد، وشارك فيه رئيس الاتحاد المغربي للسلة مصطفى أوراش، ونظيره الإسرائيلي أميرام هاليفي.

وعبر الجانبان عن "رغبتهما المشتركة وإرادتهما القوية لجعل هذا التعاون نموذجا للأمل لدول العالم، مع تعزيز تنمية كرة السلة وترسيخ قيمها النبيلة".

وتم الاتفاق على عقد اجتماع خلال مارس المقبل "لتوقيع اتفاقية التعاون والاحتفال بهذا الحدث التاريخي الذي سيربط بين جامعتي (اتحادي) كرة السلة بالبلدين، حيث سيتوج بتنظيم مباراتين وديتين لمنتخبي الرجال والسيدات".
ونهاية عام 2020، أعلن المغرب استئناف علاقته بإسرائيل بعدما تم قطعها عام 2000 على خلفية الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ولاحقا تم تدشين خط طيران مباشر بين البلدين، وافتتاح مكتب اتصال لكل منهما لدى الآخر.
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