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موسكو: تصريحات لندن بشأن تنصيب زعيم أوكراني موالٍ لروسيا هراء وتضليل بريطاني
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بريطانيا تزعم أن موسكو تحاول تنصيب زعيم موال لروسيا في أوكرانيا
بريطانيا تزعم أن موسكو تحاول تنصيب زعيم موال لروسيا في أوكرانيا
زعمت بريطانيا يوم السبت أن لديها معلومات تفيد بأن موسكو "تتطلع إلى تنصيب زعيم موال لروسيا في كييف"، مع تنامي المخاوف من غزو أوكرانيا. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T22:51+0000
2022-01-22T22:51+0000
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وبحسب وكالة فرانس برس، وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "لدينا معلومات تشير إلى أن الحكومة الروسية تتطلع إلى تنصيب زعيم موالٍ لروسيا في كييف لأنها تدرس ما إذا كانت ستغزو أوكرانيا واحتلالها".وأضافت الخارجية البريطانية في زعمها أنه يُنظر إلى النائب الأوكراني السابق يفغيني موراييف على أنه مرشح موسكو المحتمل".
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أخبار روسيا, بريطانيا, أخبار أوكرانيا

بريطانيا تزعم أن موسكو تحاول تنصيب زعيم موال لروسيا في أوكرانيا

22:51 GMT 22.01.2022
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
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زعمت بريطانيا يوم السبت أن لديها معلومات تفيد بأن موسكو "تتطلع إلى تنصيب زعيم موال لروسيا في كييف"، مع تنامي المخاوف من غزو أوكرانيا.
وبحسب وكالة فرانس برس، وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "لدينا معلومات تشير إلى أن الحكومة الروسية تتطلع إلى تنصيب زعيم موالٍ لروسيا في كييف لأنها تدرس ما إذا كانت ستغزو أوكرانيا واحتلالها".
وأضافت الخارجية البريطانية في زعمها أنه يُنظر إلى النائب الأوكراني السابق يفغيني موراييف على أنه مرشح موسكو المحتمل".
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