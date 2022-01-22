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https://arabic.sputniknews.com/20220122/بريطانيا-تزعم-أن-موسكو-تحاول-تنصيب-زعيم-موال-لروسيا-في-أوكرانيا-1056858951.html
بريطانيا تزعم أن موسكو تحاول تنصيب زعيم موال لروسيا في أوكرانيا
بريطانيا تزعم أن موسكو تحاول تنصيب زعيم موال لروسيا في أوكرانيا
زعمت بريطانيا يوم السبت أن لديها معلومات تفيد بأن موسكو "تتطلع إلى تنصيب زعيم موال لروسيا في كييف"، مع تنامي المخاوف من غزو أوكرانيا. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T22:51+0000
2022-01-22T22:51+0000
2022-01-22T22:51+0000
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وبحسب وكالة فرانس برس، وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "لدينا معلومات تشير إلى أن الحكومة الروسية تتطلع إلى تنصيب زعيم موالٍ لروسيا في كييف لأنها تدرس ما إذا كانت ستغزو أوكرانيا واحتلالها".وأضافت الخارجية البريطانية في زعمها أنه يُنظر إلى النائب الأوكراني السابق يفغيني موراييف على أنه مرشح موسكو المحتمل".
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أخبار روسيا, بريطانيا, أخبار أوكرانيا
بريطانيا تزعم أن موسكو تحاول تنصيب زعيم موال لروسيا في أوكرانيا يتبع
زعمت بريطانيا يوم السبت أن لديها معلومات تفيد بأن موسكو "تتطلع إلى تنصيب زعيم موال لروسيا في كييف"، مع تنامي المخاوف من غزو أوكرانيا.
وبحسب وكالة فرانس برس، وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "لدينا معلومات تشير إلى أن الحكومة الروسية تتطلع إلى تنصيب زعيم موالٍ لروسيا في كييف لأنها تدرس ما إذا كانت ستغزو أوكرانيا واحتلالها".
وأضافت الخارجية البريطانية في زعمها أنه يُنظر إلى النائب الأوكراني السابق يفغيني موراييف على أنه مرشح موسكو المحتمل".