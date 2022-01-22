"الاتحاد الديمقراطي المسيحي" في ألمانيا ينتخب زعيما جديدا

تركت ميركل المنصب في عام 2021 بعد 16 عاما في السلطة وخلفها الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتز على رأس ائتلاف ثلاثي مع حزب الخضر والديمقراطيين الأحرار المؤيدين لقطاع الأعمال.تركت الهزيمة الانتخابية حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي مضطرا إلى إعادة تجميع صفوفه، وقدم الأعضاء دعمهم القوي لميرز، البالغ من العمر 66 عاما من اليمين التقليدي للحزب، بعد رفضه مرتين في السنوات الأخيرة.وحصل ميرز، المرشح الوحيد، على دعم 95 في المائة من 980 مندوبا في مؤتمر افتراضي للحزب، وأعلن أنه "تأثر بعمق" لمعرفته مدى دعمهم، بحسب "فرانس 24".ويضمد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي جراحه بعد الهزيمة أمام الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة شولتز في انتخابات جرت في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي شهدت قيادة سلف ميرز، أرمين لاشيت، الحزب إلى أسوأ أداء في تاريخه.وقال ميرز "يجب أن نكون معارضة قوية" مستهدفا الفوز في عدد كبير من انتخابات المجالس الإقليمية المقرر إجراؤها هذا العام.
وحصل ميرز، المرشح الوحيد، على دعم 95 في المائة من 980 مندوبا في مؤتمر افتراضي للحزب، وأعلن أنه "تأثر بعمق" لمعرفته مدى دعمهم، بحسب "فرانس 24".
ويضمد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي جراحه بعد الهزيمة أمام الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة شولتز في انتخابات جرت في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي شهدت قيادة سلف ميرز، أرمين لاشيت، الحزب إلى أسوأ أداء في تاريخه.
وقال ميرز "يجب أن نكون معارضة قوية" مستهدفا الفوز في عدد كبير من انتخابات المجالس الإقليمية المقرر إجراؤها هذا العام.