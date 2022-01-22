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https://arabic.sputniknews.com/20220122/بعد-انتهاء-ولاية-ميركل-الاتحاد-الديمقراطي-المسيحي-في-ألمانيا-ينتخب-زعيما-جديدا-1056845274.html
"الاتحاد الديمقراطي المسيحي" في ألمانيا ينتخب زعيما جديدا
"الاتحاد الديمقراطي المسيحي" في ألمانيا ينتخب زعيما جديدا
انتخب حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحيي المعارض من يمين الوسط في ألمانيا، اليوم السبت، فريدريك ميرز، وهو من منتقدي المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، زعيما جديدا له... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T15:09+0000
2022-01-22T15:09+0000
أخبار ألمانيا
أنغيلا ميركل
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تركت ميركل المنصب في عام 2021 بعد 16 عاما في السلطة وخلفها الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتز على رأس ائتلاف ثلاثي مع حزب الخضر والديمقراطيين الأحرار المؤيدين لقطاع الأعمال.تركت الهزيمة الانتخابية حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي مضطرا إلى إعادة تجميع صفوفه، وقدم الأعضاء دعمهم القوي لميرز، البالغ من العمر 66 عاما من اليمين التقليدي للحزب، بعد رفضه مرتين في السنوات الأخيرة.وحصل ميرز، المرشح الوحيد، على دعم 95 في المائة من 980 مندوبا في مؤتمر افتراضي للحزب، وأعلن أنه "تأثر بعمق" لمعرفته مدى دعمهم، بحسب "فرانس 24".ويضمد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي جراحه بعد الهزيمة أمام الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة شولتز في انتخابات جرت في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي شهدت قيادة سلف ميرز، أرمين لاشيت، الحزب إلى أسوأ أداء في تاريخه.وقال ميرز "يجب أن نكون معارضة قوية" مستهدفا الفوز في عدد كبير من انتخابات المجالس الإقليمية المقرر إجراؤها هذا العام.
https://arabic.sputniknews.com/20210116/ألمانيا-انتخاب-لاشيت-رئيسا-لحزب-الاتحاد-الديمقراطي-المسيحي-واقترابه-من-خلافة-ميركل-1047814504.html
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أخبار ألمانيا, أنغيلا ميركل

"الاتحاد الديمقراطي المسيحي" في ألمانيا ينتخب زعيما جديدا

15:09 GMT 22.01.2022
© REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDISالمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS
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انتخب حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحيي المعارض من يمين الوسط في ألمانيا، اليوم السبت، فريدريك ميرز، وهو من منتقدي المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، زعيما جديدا له بأغلبية ساحقة.
تركت ميركل المنصب في عام 2021 بعد 16 عاما في السلطة وخلفها الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتز على رأس ائتلاف ثلاثي مع حزب الخضر والديمقراطيين الأحرار المؤيدين لقطاع الأعمال.
تركت الهزيمة الانتخابية حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي مضطرا إلى إعادة تجميع صفوفه، وقدم الأعضاء دعمهم القوي لميرز، البالغ من العمر 66 عاما من اليمين التقليدي للحزب، بعد رفضه مرتين في السنوات الأخيرة.
زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا، أرمين لاشيت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2021
ألمانيا... انتخاب لاشيت رئيسا لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي واقترابه من خلافة ميركل
16 يناير 2021, 12:01 GMT
وحصل ميرز، المرشح الوحيد، على دعم 95 في المائة من 980 مندوبا في مؤتمر افتراضي للحزب، وأعلن أنه "تأثر بعمق" لمعرفته مدى دعمهم، بحسب "فرانس 24".
ويضمد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي جراحه بعد الهزيمة أمام الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة شولتز في انتخابات جرت في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي شهدت قيادة سلف ميرز، أرمين لاشيت، الحزب إلى أسوأ أداء في تاريخه.
وقال ميرز "يجب أن نكون معارضة قوية" مستهدفا الفوز في عدد كبير من انتخابات المجالس الإقليمية المقرر إجراؤها هذا العام.
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