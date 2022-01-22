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حقيقة "وفاة" الفنان السعودي خالد سامي
حقيقة "وفاة" الفنان السعودي خالد سامي
كشف تركي خالد سامي، حقيقة "وفاة" والدة الفنان السعودي خالد سامي الذي يمكث حاليا في العناية المركزة. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T09:34+0000
2022-01-22T09:34+0000
أخبار السعودية اليوم
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ونفى تركي خالد سامي، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" هذه الشائعات، مشددا على أنه "المصدر الرسمي الوحيد لمستجدات حالة والده الصحية".وأكد أن "حالة والده الصحية شهدت تحسنا في الوقت الذي لا يزال يمكث فيه في العناية المركزة"، واصفا وضعه بـ"المستقر".وكان نجل الفنان السعودي أعلن منذ أيام، عن تدهورت الحالة الصحية لوالده، بعد توقف القلب. وقال، في تغريدة له، إن "والده في العناية المركزة والوضع سيئ وتوقف قلبه".ونقل الفنان السعودي خالد سامي إلى المستشفى، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة. وأوضح كل من زوجة سامي، وقريبه إبراهيم الدسيماني، أنه يعاني حاليا من صعوبة في التنفس، وهو ما تطلب نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.وتدهورت حالة الفنان السعودي الصحية خلال الأشهر الماضية، ونجا من خطر كبير يهدد حياته، بعد نجاح عملية زراعة كبد في الصين. وكشفت زوجته عائدة العتيبي، عن توجيه الديوان الملكي السعودي بعلاج زوجها في الصين بعد تقدمه بطلب العلاج. وأوضحت أن الفنان أصيب قبل فترة بفشل كلوي مفاجئ، بعد إصابته بمرض في الكبد خلال شهر رمضان الماضي.
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أخبار السعودية اليوم

حقيقة "وفاة" الفنان السعودي خالد سامي

09:34 GMT 22.01.2022
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
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كشف تركي خالد سامي، حقيقة "وفاة" والدة الفنان السعودي خالد سامي الذي يمكث حاليا في العناية المركزة.
ونفى تركي خالد سامي، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" هذه الشائعات، مشددا على أنه "المصدر الرسمي الوحيد لمستجدات حالة والده الصحية".
وأكد أن "حالة والده الصحية شهدت تحسنا في الوقت الذي لا يزال يمكث فيه في العناية المركزة"، واصفا وضعه بـ"المستقر".
وكان نجل الفنان السعودي أعلن منذ أيام، عن تدهورت الحالة الصحية لوالده، بعد توقف القلب. وقال، في تغريدة له، إن "والده في العناية المركزة والوضع سيئ وتوقف قلبه".
ونقل الفنان السعودي خالد سامي إلى المستشفى، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة. وأوضح كل من زوجة سامي، وقريبه إبراهيم الدسيماني، أنه يعاني حاليا من صعوبة في التنفس، وهو ما تطلب نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.
وتدهورت حالة الفنان السعودي الصحية خلال الأشهر الماضية، ونجا من خطر كبير يهدد حياته، بعد نجاح عملية زراعة كبد في الصين. وكشفت زوجته عائدة العتيبي، عن توجيه الديوان الملكي السعودي بعلاج زوجها في الصين بعد تقدمه بطلب العلاج. وأوضحت أن الفنان أصيب قبل فترة بفشل كلوي مفاجئ، بعد إصابته بمرض في الكبد خلال شهر رمضان الماضي.
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