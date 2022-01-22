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https://arabic.sputniknews.com/20220122/شوارزنيغر-يتعرض-لحادث-سير-مريع-في-لوس-أنجلوس-صور-1056833125.html
شوارزنيغر يتعرض لحادث سير مريع في لوس أنجلوس... صور
شوارزنيغر يتعرض لحادث سير مريع في لوس أنجلوس... صور
تعرض نجم أفلام الحركة الأمريكي، أرنولد شوارزنيغر، لحادث تحطم عدة سيارات في مدينة لوس ‏أنجلوس الأمريكية.‏ 22.01.2022, سبوتنيك عربي
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2022-01-22T10:17+0000
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وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس إأن الحادث الذي وقع ظهر أمس الجمعة، شمل 4 سيارات، وأسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".ووقع الحادث عند تقاطع شارعي "صن ست بوليفارد" و"ألنفورد أفينيو" في حي برينتوود.وقالت شرطة لوس أنجلوس إن أرنولد شوارزنيغر (74 عاما) لم يصب بأذى، وأنه لم يتم إلقاء القبض على أحد فيما يتعلق بالحادث.وعن تفاصيل الحادث، أفادت قناة "سي بي إس إل إيه" أن الشرطة قالت إن شوارزنيغر كان يقود سيارته الرياضية متعددة الاستخدامات "يوكون"، عندما استدار يسارا من خلال إشارة "السهم الأحمر"، واصطدم بسيارة "بريوس" حمراء اللون كانت تقوم باستدارة للخلف.وأضافت الشرطة أن سيارة شوارزنيغر انقلبت واصطدمت أيضا بمركبات أخرى، بما في ذلك سيارة "بورش كايين".وأشارت شرطة لوس أنجلوس إلى أن المخدرات والكحول غير متورطين في الحادث.
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شوارزنيغر يتعرض لحادث سير مريع في لوس أنجلوس... صور

10:17 GMT 22.01.2022
© Sputnik . Ekaterina Chesnokovaأرنولد شوارزنيغر
أرنولد شوارزنيغر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
أرنولد شوارزنيغر
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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تعرض نجم أفلام الحركة الأمريكي، أرنولد شوارزنيغر، لحادث تحطم عدة سيارات في مدينة لوس ‏أنجلوس الأمريكية.‏
وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس إأن الحادث الذي وقع ظهر أمس الجمعة، شمل 4 سيارات، وأسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".
ووقع الحادث عند تقاطع شارعي "صن ست بوليفارد" و"ألنفورد أفينيو" في حي برينتوود.
وقالت شرطة لوس أنجلوس إن أرنولد شوارزنيغر (74 عاما) لم يصب بأذى، وأنه لم يتم إلقاء القبض على أحد فيما يتعلق بالحادث.
وعن تفاصيل الحادث، أفادت قناة "سي بي إس إل إيه" أن الشرطة قالت إن شوارزنيغر كان يقود سيارته الرياضية متعددة الاستخدامات "يوكون"، عندما استدار يسارا من خلال إشارة "السهم الأحمر"، واصطدم بسيارة "بريوس" حمراء اللون كانت تقوم باستدارة للخلف.
وأضافت الشرطة أن سيارة شوارزنيغر انقلبت واصطدمت أيضا بمركبات أخرى، بما في ذلك سيارة "بورش كايين".
وأشارت شرطة لوس أنجلوس إلى أن المخدرات والكحول غير متورطين في الحادث.
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