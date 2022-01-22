شوارزنيغر يتعرض لحادث سير مريع في لوس أنجلوس... صور
© Sputnik . Ekaterina Chesnokovaأرنولد شوارزنيغر
أرنولد شوارزنيغر
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
تعرض نجم أفلام الحركة الأمريكي، أرنولد شوارزنيغر، لحادث تحطم عدة سيارات في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس إأن الحادث الذي وقع ظهر أمس الجمعة، شمل 4 سيارات، وأسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".
ووقع الحادث عند تقاطع شارعي "صن ست بوليفارد" و"ألنفورد أفينيو" في حي برينتوود.
وقالت شرطة لوس أنجلوس إن أرنولد شوارزنيغر (74 عاما) لم يصب بأذى، وأنه لم يتم إلقاء القبض على أحد فيما يتعلق بالحادث.
🇺🇲 Former California Governor #Schwarzenegger walks out with no injuries after turning left at a red light and crashing his SUV into a red Prius.— Terror Alarm (@terror_alarm) January 22, 2022
🚑 The woman in the Prius was rushed to a hospital in critical condition. pic.twitter.com/mRdKKPyDI0
BREAKING: Arnold Schwarzenegger involved in a serious crash in Brentwood, per LAPD. Woman driving the red Prius suffered minor injuries, Arnold unhurt. @ABC7 pic.twitter.com/G4XuYQ3zi6— Chris Cristi (@abc7chriscristi) January 22, 2022
وعن تفاصيل الحادث، أفادت قناة "سي بي إس إل إيه" أن الشرطة قالت إن شوارزنيغر كان يقود سيارته الرياضية متعددة الاستخدامات "يوكون"، عندما استدار يسارا من خلال إشارة "السهم الأحمر"، واصطدم بسيارة "بريوس" حمراء اللون كانت تقوم باستدارة للخلف.
وأضافت الشرطة أن سيارة شوارزنيغر انقلبت واصطدمت أيضا بمركبات أخرى، بما في ذلك سيارة "بورش كايين".
وأشارت شرطة لوس أنجلوس إلى أن المخدرات والكحول غير متورطين في الحادث.