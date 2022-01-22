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https://arabic.sputniknews.com/20220122/طالبان-توفد-وزير-الخارجية-إلى-النرويج-لبحث-المساعدات-الإنسانية-لأفغانستان-مع-مسؤولين-غربيين-1056843172.html
طالبان توفد وزير الخارجية إلى النرويج لبحث المساعدات الإنسانية لأفغانستان مع مسؤولين غربيين
طالبان توفد وزير الخارجية إلى النرويج لبحث المساعدات الإنسانية لأفغانستان مع مسؤولين غربيين
غادر وزير الخارجية بالحكومة الأفغانية المؤقتة المشكلة من حركة طالبان، أمير خان متقي، البلاد، اليوم السبت، متجهًا إلى النرويج على رأس وفد رفيع المستوى لبحث... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T14:04+0000
2022-01-22T14:04+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
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كابول - سبوتنيك. وقال نائب الناطق باسم الحكومة الأفغانية المؤقتة، بلال كريمي، لوكالة سبوتنيك إن الوفد سيجري مباحثات مع مسؤولين من النرويج ودول أخرى، وكذلك شخصيات أفغانية، حول المساعدات الإنسانية وقضايا سياسية واقتصادية وتعليمية.وأضاف كريمي أن الوفد الأفغاني سيجري أيضًا مباحثات مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي حول الاستثمار في أفغانستان، وكذلك حول الأفغان الذين غادروا بلادهم بعد سيطرة حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي) عليها في آب/أغسطس الماضي.وقد أعلن الناطق الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، أمس الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي بدأ في استعادة الحد الأدنى من تواجد الموظفين الأجانب في ممثليته في أفغانستان لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للسكان ومراقبة الوضع الإنساني، مشيرًا إلى أن هذا لا يعني الاعتراف بسلطات طالبان العاملة في أفغانستان الآن.وقال ستانو لوكالة "سبوتنيك": "بدأ الاتحاد الأوروبي في استعادة الحد الأدنى لتواجد الموظفين الأجانب لممثلية الاتحاد الأوروبي لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية ومراقبة الوضع الإنساني".وشدد على أن "الحد الأدنى من وجود الاتحاد الأوروبي في كابول لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يُنظر إليه على أنه اعتراف (بحكومة طالبان). وأبلغنا سلطات الأمر الواقع (في أفغانستان) بهذا الأمر بوضوح".هذا وأعلنت وزارة الخارجية بحكومة طالبان الأفغانية، الخميس الماضي، أن الاتحاد الأوروبي قرر إعادة بعثته الدبلوماسية إلى أفغانستان، بعد أشهر من انسحابها عقب سيطرة الحركة المتشددة على السلطة في البلاد منتصف آب/أغسطس الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/الأمم-المتحدة-تدعو-طالبان-للكشف-عن-مكان-ناشطتين-أفغانيتين-اختفيتا-بعد-مداهمة-منزلهما-1056829861.html
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم

طالبان توفد وزير الخارجية إلى النرويج لبحث المساعدات الإنسانية لأفغانستان مع مسؤولين غربيين

14:04 GMT 22.01.2022
© AFP 2021 / HOSHANG HASHIMIوزير خارجية إمارة أفغانستان، أمير خان متقي
وزير خارجية إمارة أفغانستان، أمير خان متقي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© AFP 2021 / HOSHANG HASHIMI
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غادر وزير الخارجية بالحكومة الأفغانية المؤقتة المشكلة من حركة طالبان، أمير خان متقي، البلاد، اليوم السبت، متجهًا إلى النرويج على رأس وفد رفيع المستوى لبحث قضايا سياسية واقتصادية ومسائل تتعلق بالمساعدات الإنسانية.
كابول - سبوتنيك. وقال نائب الناطق باسم الحكومة الأفغانية المؤقتة، بلال كريمي، لوكالة سبوتنيك إن الوفد سيجري مباحثات مع مسؤولين من النرويج ودول أخرى، وكذلك شخصيات أفغانية، حول المساعدات الإنسانية وقضايا سياسية واقتصادية وتعليمية.

وأضاف كريمي أن الوفد الأفغاني سيجري أيضًا مباحثات مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي حول الاستثمار في أفغانستان، وكذلك حول الأفغان الذين غادروا بلادهم بعد سيطرة حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي) عليها في آب/أغسطس الماضي.

وقد أعلن الناطق الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، أمس الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي بدأ في استعادة الحد الأدنى من تواجد الموظفين الأجانب في ممثليته في أفغانستان لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للسكان ومراقبة الوضع الإنساني، مشيرًا إلى أن هذا لا يعني الاعتراف بسلطات طالبان العاملة في أفغانستان الآن.
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وقال ستانو لوكالة "سبوتنيك": "بدأ الاتحاد الأوروبي في استعادة الحد الأدنى لتواجد الموظفين الأجانب لممثلية الاتحاد الأوروبي لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية ومراقبة الوضع الإنساني".

وشدد على أن "الحد الأدنى من وجود الاتحاد الأوروبي في كابول لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يُنظر إليه على أنه اعتراف (بحكومة طالبان). وأبلغنا سلطات الأمر الواقع (في أفغانستان) بهذا الأمر بوضوح".

هذا وأعلنت وزارة الخارجية بحكومة طالبان الأفغانية، الخميس الماضي، أن الاتحاد الأوروبي قرر إعادة بعثته الدبلوماسية إلى أفغانستان، بعد أشهر من انسحابها عقب سيطرة الحركة المتشددة على السلطة في البلاد منتصف آب/أغسطس الماضي.
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