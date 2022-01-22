تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220122/فنانة-عربية-تعلق-على-تحول-رصيدها-في-البنك-من-17-مليون-دولار-إلى-صفر-فيديو-1056837411.html
فنانة عربية تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر... فيديو
فنانة عربية تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر... فيديو
علقت فنانة عربية شهيرة على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر، كاشفة عن شعورها عندما تم إبلاغها بهذا الخبر. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T11:56+0000
2022-01-22T11:56+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1048505931_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_ca56db2ead00e366af26b3e38b9c09f5.jpg
وقالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في مقابلة تليفزيونية مساء الجمعة، إنها "تضايقت من صعوبة الموقف".وأضافت "مريت بظروف كثير صعبة وخسرت فلوس كتير"، لافتة إلى أنها شعرت بالزعل والضيق والقهر.وتابعت "أنا مؤمنة بالله وأنه هو الذي يعطي وينزع، أشكره فى جميع الحالات".وخلال المقابلة، تحدثت النجمة اللبنانية عن رأيها في السيدات التي تفرطن في كرامتهن من أجل العيش مع رجل خوفا من الطلاق، قائلة: "اللى يفرض فى كرامته ميتزعلش عليه".وأكدت أنها لو ماتت من الجوع فكرامتها أهم شيء في الحياة ولا يمكن أن تفرط فيها.يذكر أن آخر أعمال النجمة اللبنانية نوال الزغبي، كان كليب أغنيتها الجديدة "قلبي على قلبه"، الذي طرحته عبر "يوتيوب" في منتصف ديسمبر الماضي، حقق ملايين المشاهدات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1048505931_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_b4005ccd0607f07e0a91011b3a09582a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات

فنانة عربية تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر... فيديو

11:56 GMT 22.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021
 الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
تابعنا عبر
علقت فنانة عربية شهيرة على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر، كاشفة عن شعورها عندما تم إبلاغها بهذا الخبر.
وقالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في مقابلة تليفزيونية مساء الجمعة، إنها "تضايقت من صعوبة الموقف".
وأضافت "مريت بظروف كثير صعبة وخسرت فلوس كتير"، لافتة إلى أنها شعرت بالزعل والضيق والقهر.
وتابعت "أنا مؤمنة بالله وأنه هو الذي يعطي وينزع، أشكره فى جميع الحالات".
وواصلت قائلة "ربنا هو اللي بيقرر هيعمل فيا إيه وبعد صبري ربنا عوضني، والفلوس إحنا اللى بنعملها وأهم شيء صحتي وأولادي كويسين".
وخلال المقابلة، تحدثت النجمة اللبنانية عن رأيها في السيدات التي تفرطن في كرامتهن من أجل العيش مع رجل خوفا من الطلاق، قائلة: "اللى يفرض فى كرامته ميتزعلش عليه".
وأكدت أنها لو ماتت من الجوع فكرامتها أهم شيء في الحياة ولا يمكن أن تفرط فيها.
يذكر أن آخر أعمال النجمة اللبنانية نوال الزغبي، كان كليب أغنيتها الجديدة "قلبي على قلبه"، الذي طرحته عبر "يوتيوب" في منتصف ديسمبر الماضي، حقق ملايين المشاهدات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية