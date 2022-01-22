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https://arabic.sputniknews.com/20220122/فنانة-عربية-تعلق-على-تحول-رصيدها-في-البنك-من-17-مليون-دولار-إلى-صفر-فيديو-1056837411.html
فنانة عربية تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر... فيديو
فنانة عربية تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر... فيديو
علقت فنانة عربية شهيرة على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر، كاشفة عن شعورها عندما تم إبلاغها بهذا الخبر. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T11:56+0000
2022-01-22T11:56+0000
2022-01-22T11:56+0000
مجتمع
منوعات
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وقالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في مقابلة تليفزيونية مساء الجمعة، إنها "تضايقت من صعوبة الموقف".وأضافت "مريت بظروف كثير صعبة وخسرت فلوس كتير"، لافتة إلى أنها شعرت بالزعل والضيق والقهر.وتابعت "أنا مؤمنة بالله وأنه هو الذي يعطي وينزع، أشكره فى جميع الحالات".وخلال المقابلة، تحدثت النجمة اللبنانية عن رأيها في السيدات التي تفرطن في كرامتهن من أجل العيش مع رجل خوفا من الطلاق، قائلة: "اللى يفرض فى كرامته ميتزعلش عليه".وأكدت أنها لو ماتت من الجوع فكرامتها أهم شيء في الحياة ولا يمكن أن تفرط فيها.يذكر أن آخر أعمال النجمة اللبنانية نوال الزغبي، كان كليب أغنيتها الجديدة "قلبي على قلبه"، الذي طرحته عبر "يوتيوب" في منتصف ديسمبر الماضي، حقق ملايين المشاهدات.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
فنانة عربية تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر... فيديو
علقت فنانة عربية شهيرة على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر، كاشفة عن شعورها عندما تم إبلاغها بهذا الخبر.
وقالت الفنانة اللبنانية
نوال الزغبي
في مقابلة تليفزيونية مساء الجمعة، إنها "تضايقت من صعوبة الموقف".
وأضافت "مريت بظروف كثير صعبة وخسرت فلوس كتير"، لافتة إلى أنها شعرت بالزعل والضيق والقهر.
وتابعت "أنا مؤمنة بالله وأنه هو الذي يعطي وينزع، أشكره فى جميع الحالات".
وواصلت قائلة "ربنا هو اللي بيقرر هيعمل فيا إيه وبعد صبري ربنا عوضني، والفلوس إحنا اللى بنعملها وأهم شيء صحتي وأولادي كويسين".
وخلال المقابلة، تحدثت النجمة اللبنانية عن رأيها في السيدات التي تفرطن في كرامتهن من أجل العيش مع رجل خوفا من الطلاق، قائلة: "اللى يفرض فى كرامته ميتزعلش عليه".
وأكدت أنها لو ماتت من الجوع فكرامتها أهم شيء في الحياة ولا يمكن أن تفرط فيها.
يذكر أن آخر أعمال النجمة اللبنانية نوال الزغبي، كان كليب أغنيتها الجديدة "قلبي على قلبه"، الذي طرحته عبر "يوتيوب" في منتصف ديسمبر الماضي، حقق ملايين المشاهدات.