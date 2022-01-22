https://arabic.sputniknews.com/20220122/مسؤول-سوداني-العسكريون-الأكثر-حرصا-على-الدولة-المدنية-والتحول-الديمقراطي-1056855163.html

مسؤول سوداني: العسكريون الأكثر حرصا على الدولة المدنية والتحول الديمقراطي

مسؤول سوداني: العسكريون الأكثر حرصا على الدولة المدنية والتحول الديمقراطي

أكد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن العسكريين هم أكثر الناس حرصا على الدولة المدنية والتحول الديمقراطي. 22.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-22T19:52+0000

2022-01-22T19:52+0000

2022-01-22T19:52+0000

المجلس السيادي في السودان

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وقال المسؤول السوداني إن رأس الأمر السياسي كله في التوافق الوطني وهو القاعدة الصلبة التي يبنى عليها مستقبلنا، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).وتوقع أبوهاجة أن تساعد جميع الوساطات في التحول الديمقراطي نحو الحكم المدني والاستعداد الجاد لإجراء انتخابات دون إرهاق للبلاد فيما لا جدوى منه.وذكر المسؤول السوداني أن الفترة الانتقالية من الأفضل أن يتم التركيز فيها على حقيقة كيف تحكم وليس من يحكم فيها.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 والتي تضمنت إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.إلا أن حمدوك أعلن في 2 كانون الثاني/يناير الجاري، استقالته رسميا من منصبه، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.ومؤخرا، وجه البرهان، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.

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المجلس السيادي في السودان