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https://arabic.sputniknews.com/20220122/مقتل-7-أشخاص-في-انفجار-حافلة-غربي-أفغانستان-1056850810.html
مقتل 7 أشخاص في انفجار حافلة غربي أفغانستان
مقتل 7 أشخاص في انفجار حافلة غربي أفغانستان
لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم في انفجار قنبلة على متن حافلة في مدينة هرات غربي أفغانستان. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T17:55+0000
2022-01-22T17:55+0000
أخبار أفغانستان اليوم
انفجار عبوة ناسفة
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ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مسؤولين أن القنبلة اللاصقة كانت مثبتة بخزان الوقود في الحافلة وهو ما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص آخرين.وقال عارف جلالي رئيس مستشفى هرات الإقليمي: "إن القتلى السبعة بينهم 4 نساء". وأكد مكتب الاستخبارات في هرات وقوع الانفجار.وقال ثابت هروي المتحدث باسم المكتب إن "التقارير الأولية تشير إلى أنها كانت قنبلة لاصقة مثبتة بخزان الوقود في سيارة الركاب".وأكدت شرطة مقاطعة هرات ودائرة الثقافة وقوع الانفجار. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.وهرات هي ثالث أكبر مدينة في البلاد، وهي قريبة من الحدود مع إيران.وشهدت أفغانستان مؤخرا فترة من الهدوء النسبي بعد ارتفاع في وتيرة أعمال العنف والمعارك ونشاط ملحوظ من جانب تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) الذي أعلن مسؤوليته عن أكثر من تفجير في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/انفجار-ضخم-يهز-العاصمة-الأفغانية-كابول-وأنباء-عن-مقتل-طفلان-1056259902.html
أخبار أفغانستان اليوم
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أخبار أفغانستان اليوم, انفجار عبوة ناسفة

مقتل 7 أشخاص في انفجار حافلة غربي أفغانستان

17:55 GMT 22.01.2022
© REUTERS / TV/1TVعمليات انفجار ارهابية في مطار كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021
عمليات انفجار ارهابية في مطار كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / TV/1TV
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لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم في انفجار قنبلة على متن حافلة في مدينة هرات غربي أفغانستان.
ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مسؤولين أن القنبلة اللاصقة كانت مثبتة بخزان الوقود في الحافلة وهو ما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص آخرين.
انفجار ارهابي في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
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وقال عارف جلالي رئيس مستشفى هرات الإقليمي: "إن القتلى السبعة بينهم 4 نساء". وأكد مكتب الاستخبارات في هرات وقوع الانفجار.
وقال ثابت هروي المتحدث باسم المكتب إن "التقارير الأولية تشير إلى أنها كانت قنبلة لاصقة مثبتة بخزان الوقود في سيارة الركاب".
وأكدت شرطة مقاطعة هرات ودائرة الثقافة وقوع الانفجار. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
وهرات هي ثالث أكبر مدينة في البلاد، وهي قريبة من الحدود مع إيران.
وشهدت أفغانستان مؤخرا فترة من الهدوء النسبي بعد ارتفاع في وتيرة أعمال العنف والمعارك ونشاط ملحوظ من جانب تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) الذي أعلن مسؤوليته عن أكثر من تفجير في البلاد.
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