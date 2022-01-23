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أمريكا: قدمنا 21 مليون جرعة لقاح "هدية" إلى مصر
أمريكا: قدمنا 21 مليون جرعة لقاح "هدية" إلى مصر
أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة عن تقديم الولايات المتحدة الأمريكية 21 مليون جرعة لقاح للشعب المصري. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T15:25+0000
2022-01-23T15:26+0000
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وعبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أكدت السفارة أنه بعد وصول 1.8 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر إلى القاهرة، يصل عدد اللقاحات التي قدمتها أمريكا لمصر إلى 21 مليون جرعة.وأشارت السفارة إلى أن اللقاحات المهداة إلى مصر "عالية الجودة" وتساعد في حماية المصريين من فيروس كورونا.
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أمريكا: قدمنا 21 مليون جرعة لقاح "هدية" إلى مصر

15:25 GMT 23.01.2022 (تم التحديث: 15:26 GMT 23.01.2022)
© REUTERS / SHAWN ROCCO/DUKE UNIVERSITYطفلة تتلقى تلقيحا لواحد من جرعتين مخفضتين 10 ميكروغرام من لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا خلال تجربة في جامعة ديوك في دورهام بولاية نورث كارولينا، الولايات المتحدة، 28 سبتمبر/ أيلول 2021
طفلة تتلقى تلقيحا لواحد من جرعتين مخفضتين 10 ميكروغرام من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لفيروس كورونا خلال تجربة في جامعة ديوك في دورهام بولاية نورث كارولينا، الولايات المتحدة، 28 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / SHAWN ROCCO/DUKE UNIVERSITY
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أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة عن تقديم الولايات المتحدة الأمريكية 21 مليون جرعة لقاح للشعب المصري.
وعبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أكدت السفارة أنه بعد وصول 1.8 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر إلى القاهرة، يصل عدد اللقاحات التي قدمتها أمريكا لمصر إلى 21 مليون جرعة.
وأشارت السفارة إلى أن اللقاحات المهداة إلى مصر "عالية الجودة" وتساعد في حماية المصريين من فيروس كورونا.
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