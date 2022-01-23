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أمريكا: قدمنا 21 مليون جرعة لقاح "هدية" إلى مصر
أمريكا: قدمنا 21 مليون جرعة لقاح "هدية" إلى مصر
أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة عن تقديم الولايات المتحدة الأمريكية 21 مليون جرعة لقاح للشعب المصري. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T15:25+0000
2022-01-23T15:25+0000
2022-01-23T15:26+0000
أخبار مصر الآن
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وعبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أكدت السفارة أنه بعد وصول 1.8 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر إلى القاهرة، يصل عدد اللقاحات التي قدمتها أمريكا لمصر إلى 21 مليون جرعة.وأشارت السفارة إلى أن اللقاحات المهداة إلى مصر "عالية الجودة" وتساعد في حماية المصريين من فيروس كورونا.
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أخبار مصر الآن
أمريكا: قدمنا 21 مليون جرعة لقاح "هدية" إلى مصر 15:25 GMT 23.01.2022 (تم التحديث: 15:26 GMT 23.01.2022)
أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة عن تقديم الولايات المتحدة الأمريكية 21 مليون جرعة لقاح للشعب المصري.
وعبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أكدت السفارة أنه بعد وصول 1.8 مليون جرعة جديدة من
لقاح فايزر
إلى القاهرة، يصل عدد اللقاحات التي قدمتها أمريكا لمصر إلى 21 مليون جرعة.
وأشارت السفارة إلى أن اللقاحات المهداة إلى مصر "عالية الجودة" وتساعد في حماية المصريين من فيروس كورونا.