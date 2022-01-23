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الدفاع البريطانية: قوة بحرية دولية تصادر طنا من المخدرات على متن سفينة بخليج عمان
الدفاع البريطانية: قوة بحرية دولية تصادر طنا من المخدرات على متن سفينة بخليج عمان
أوقفت سفينة حربية بريطانية عاملة ضمن قوة بحرية متعددة الجنسيات سفينة أخرى في خليج عمان عُثر بداخلها على أكثر من طن من المخدرات. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T11:34+0000
2022-01-23T11:34+0000
العالم العربي
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وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان اليوم الأحد، إن "السفينة إتش إم إس مونتروز التابعة للبحرية الملكية، والعاملة ضمن القوات البحرية المشتركة (CMF)، صادرت أكثر من طن من المخدرات بقيمة نحو 15 مليون يورو، على متن سفينة في خليج عمان".وأوضح البيان أنه "في عملية استمرت لما يقرب من 10 ساعات، اعتلى فريق من السفينة الحربية متن سفينة أخرى مشبوهة في المياه الدولية قبالة سواحل عمان، وعثر على 663 كيلوغرامًا من الهيروين، و87 كيلوغرامًا من مخدر ميثامفيتامين، و291 كيلوغرامًا من الحشيش والماريغوانا".وأضاف البيان أنه تم نقل شحنة المخدرات إلى سفينة البحرية الملكية البريطانية "إتش إم إس مونتروز" لتحليلها وإعدامها.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/إجراء-مناورات-روسية-ـ-صينية-ـ-إيرانية-في-خليج-عمان-في-الفترة-من-18-إلى-22-يناير-الجاري-1056744492.html
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الدفاع البريطانية: قوة بحرية دولية تصادر طنا من المخدرات على متن سفينة بخليج عمان

11:34 GMT 23.01.2022
© AFP 2021 / Leon Nealوزارة الدفاع البريطانية
وزارة الدفاع البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© AFP 2021 / Leon Neal
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أوقفت سفينة حربية بريطانية عاملة ضمن قوة بحرية متعددة الجنسيات سفينة أخرى في خليج عمان عُثر بداخلها على أكثر من طن من المخدرات.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان اليوم الأحد، إن "السفينة إتش إم إس مونتروز التابعة للبحرية الملكية، والعاملة ضمن القوات البحرية المشتركة (CMF)، صادرت أكثر من طن من المخدرات بقيمة نحو 15 مليون يورو، على متن سفينة في خليج عمان".
وأوضح البيان أنه "في عملية استمرت لما يقرب من 10 ساعات، اعتلى فريق من السفينة الحربية متن سفينة أخرى مشبوهة في المياه الدولية قبالة سواحل عمان، وعثر على 663 كيلوغرامًا من الهيروين، و87 كيلوغرامًا من مخدر ميثامفيتامين، و291 كيلوغرامًا من الحشيش والماريغوانا".
وأضاف البيان أنه تم نقل شحنة المخدرات إلى سفينة البحرية الملكية البريطانية "إتش إم إس مونتروز" لتحليلها وإعدامها.
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