الدفاع البريطانية: قوة بحرية دولية تصادر طنا من المخدرات على متن سفينة بخليج عمان

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان اليوم الأحد، إن "السفينة إتش إم إس مونتروز التابعة للبحرية الملكية، والعاملة ضمن القوات البحرية المشتركة (CMF)، صادرت أكثر من طن من المخدرات بقيمة نحو 15 مليون يورو، على متن سفينة في خليج عمان".وأوضح البيان أنه "في عملية استمرت لما يقرب من 10 ساعات، اعتلى فريق من السفينة الحربية متن سفينة أخرى مشبوهة في المياه الدولية قبالة سواحل عمان، وعثر على 663 كيلوغرامًا من الهيروين، و87 كيلوغرامًا من مخدر ميثامفيتامين، و291 كيلوغرامًا من الحشيش والماريغوانا".وأضاف البيان أنه تم نقل شحنة المخدرات إلى سفينة البحرية الملكية البريطانية "إتش إم إس مونتروز" لتحليلها وإعدامها.
أوقفت سفينة حربية بريطانية عاملة ضمن قوة بحرية متعددة الجنسيات سفينة أخرى في خليج عمان عُثر بداخلها على أكثر من طن من المخدرات.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان اليوم الأحد، إن "السفينة إتش إم إس مونتروز التابعة للبحرية الملكية، والعاملة ضمن القوات البحرية المشتركة (CMF)، صادرت أكثر من طن من المخدرات بقيمة نحو 15 مليون يورو، على متن سفينة في خليج عمان".
وأوضح البيان أنه "في عملية استمرت لما يقرب من 10 ساعات، اعتلى فريق من السفينة الحربية متن سفينة أخرى مشبوهة في المياه الدولية قبالة سواحل عمان، وعثر على 663 كيلوغرامًا من الهيروين، و87 كيلوغرامًا من مخدر ميثامفيتامين، و291 كيلوغرامًا من الحشيش والماريغوانا".
وأضاف البيان أنه تم نقل شحنة المخدرات إلى سفينة البحرية الملكية البريطانية "إتش إم إس مونتروز" لتحليلها وإعدامها.