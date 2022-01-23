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الكويت: النواب المصابون بكورونا لن يشاركوا في جلسات البرلمان
الكويت: النواب المصابون بكورونا لن يشاركوا في جلسات البرلمان
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الأحد أنه لن يكون هناك غرف عزل مخصصة للنواب المصابين بفيروس كورونا أثناء انعقاد الجلسات، الأمر الذي... 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T09:17+0000
2022-01-23T09:18+0000
مجلس الأمة الكويتي
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وقالت الأمانة العامة لمجلس الأمة إن هذا الأمر يأتي "بناء على توصيات وزارة الصحة"، بحسب صحيفة "القبس".وأوضحت الأمانة العامة أن توصية وزارة الصحة جاءت "ردا على رسالة معالي رئيس مجلس الأمة والتي طلب فيها تخصيص غرف معزولة، حيث أن وزارة الصحة هي جهة الاختصاص".وكان نواب في البرلمان طالبوا الأسبوع الماضي بتمكين المصابين بكورونا من المشاركة في الجلسات عبر تخصيص غرف عزل خاصة لهم داخل قاعة المجلس.يأتي هذا التطور في وقت حساس للنواب، قبيل التصويت على اقتراح مهم بحجب الثقة عن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح يوم الأربعاء المقبل، بعد استجوابه في البرلمان الثلاثاء الماضي.ودار الاستجواب حول عدة اتهامات أهمها "إقحام" المرأة في السلك العسكري ومخالفات في صفقة شراء طائرات يوروفايتر وتجاهل الرد على أسئلة نواب البرلمان "والتفريط" في أراضي الدولة وغيرها من الاتهامات، وجميعها ينفيها الوزير.وأعلن النائب المعارض الصيفي مبارك الصيفي أمس ثبوت إصابته بكوفيد-19، وهو الأمر الذي سيحرمه من حضور جلسة الأربعاء والمشاركة في التصويت على اقتراح حجب الثقة عن وزير الدفاع.وتضمن رد وزارة الصحة طبقا لما أعلنته الأمانة العامة لمجلس الأمة التأكيد على أنه من الصعب التحكم في إمكانية تجنب انتشار العدوى جراء مخالطة الأعضاء المصابين مع باقي الحضور أو العاملين خاصة أن المتحور أوميكرون شديد العدوى وسريع الانتشار.وانتهت الوزارة إلى التوصية "بعدم الحاجة لتخصيص غرفة عزل بقاعة عبدالله السالم وضرورة التزام الفرد المصاب بإجراءات العزل المفروضة وعدم خروجه إلى المجتمع".
https://arabic.sputniknews.com/20220122/وزير-الخارجية-الكويتي-زيارتي-إلى-لبنان-تحمل-3-رسائل-1056856415.html
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مجلس الأمة الكويتي

الكويت: النواب المصابون بكورونا لن يشاركوا في جلسات البرلمان

09:17 GMT 23.01.2022 (تم التحديث: 09:18 GMT 23.01.2022)
© AP Photo / Ali Al-Ghuneimمجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© AP Photo / Ali Al-Ghuneim
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أعلنت الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الأحد أنه لن يكون هناك غرف عزل مخصصة للنواب المصابين بفيروس كورونا أثناء انعقاد الجلسات، الأمر الذي يعني أنهم سيحرمون من المشاركة في الجلسات القادمة.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الأمة إن هذا الأمر يأتي "بناء على توصيات وزارة الصحة"، بحسب صحيفة "القبس".
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وأوضحت الأمانة العامة أن توصية وزارة الصحة جاءت "ردا على رسالة معالي رئيس مجلس الأمة والتي طلب فيها تخصيص غرف معزولة، حيث أن وزارة الصحة هي جهة الاختصاص".
وكان نواب في البرلمان طالبوا الأسبوع الماضي بتمكين المصابين بكورونا من المشاركة في الجلسات عبر تخصيص غرف عزل خاصة لهم داخل قاعة المجلس.
يأتي هذا التطور في وقت حساس للنواب، قبيل التصويت على اقتراح مهم بحجب الثقة عن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح يوم الأربعاء المقبل، بعد استجوابه في البرلمان الثلاثاء الماضي.
ودار الاستجواب حول عدة اتهامات أهمها "إقحام" المرأة في السلك العسكري ومخالفات في صفقة شراء طائرات يوروفايتر وتجاهل الرد على أسئلة نواب البرلمان "والتفريط" في أراضي الدولة وغيرها من الاتهامات، وجميعها ينفيها الوزير.
وأعلن النائب المعارض الصيفي مبارك الصيفي أمس ثبوت إصابته بكوفيد-19، وهو الأمر الذي سيحرمه من حضور جلسة الأربعاء والمشاركة في التصويت على اقتراح حجب الثقة عن وزير الدفاع.
وتضمن رد وزارة الصحة طبقا لما أعلنته الأمانة العامة لمجلس الأمة التأكيد على أنه من الصعب التحكم في إمكانية تجنب انتشار العدوى جراء مخالطة الأعضاء المصابين مع باقي الحضور أو العاملين خاصة أن المتحور أوميكرون شديد العدوى وسريع الانتشار.
وانتهت الوزارة إلى التوصية "بعدم الحاجة لتخصيص غرفة عزل بقاعة عبدالله السالم وضرورة التزام الفرد المصاب بإجراءات العزل المفروضة وعدم خروجه إلى المجتمع".
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