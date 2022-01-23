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https://arabic.sputniknews.com/20220123/الصحة-الكويتية-تصدر-3-قرارات-جديدة-هذه-تفاصيلها-1056863479.html
الصحة الكويتية تصدر 3 قرارات جديدة.. هذه تفاصيلها
الصحة الكويتية تصدر 3 قرارات جديدة.. هذه تفاصيلها
أصدرت وزارة الصحة الكويتية 3 قرارات جديدة تتعلق بتنظيم تسجيل وتداول الأجهزة الطبية والمستحضرات الصحية والوصفة الطبية. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T08:09+0000
2022-01-23T08:09+0000
قرارات
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وحسب ما نشرته جريدة القبس الكوييتة فقد اعتمد وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد 3 قرارات لتنظيم تسجيل وتداول الأجهزة والمستلزمات الطبية، والمستحضرات الصحية، وتنظيم الوصفة الطبية في القطاعين الحكومي والخاص.ووصف وكيل الوزارة المساعد للشؤون الرقابية الدوائية والغذائية عبد الله البدر، بأن قرار تسجيل وتداول الأجهزة والمستلزمات الطبية بأنه "نقلة نوعية في مجال تنظيم ومراقبة الأجهزة الطبية بالكويت، تماشياً مع الأنظمة والمعايير العالمية".وعن قرار تنظيم وتداول المستحضرات الصحية لفت البدر إلى أنه "جاء لمواكبة التطورات المستمرة المتبعة في الأنظمة الرقابية الدولية، ويتضمن الشروط والإجراءات الواجب اتباعها لتسجيل المستحضرات الصحية والشركات المنتجة لها وآلية الرقابة عليها".وبالنسبة للقرار الثالث أشار وكيل الوزارة المساعد للشؤون الرقابية الدوائية والغذائية إلى أن "قرار تنظيم الوصفة الطبية حدد أيضاً المعلومات الواجب توافرها في الوصفة الطبية والحالات الاستثنائية التي يسمح فيها الصرف عبر الاسم التجاري بدلاً من العلمي كما حدد دور ومسؤولية الصيدلي الإكلينيكي المتخصص في مجاله".
https://arabic.sputniknews.com/20211231/الصحة-الكويتية-تصدر-مرسوما-بخفض-سعر-فحص-الـبي-سي-آر-1054783514.html
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قرارات

الصحة الكويتية تصدر 3 قرارات جديدة.. هذه تفاصيلها

08:09 GMT 23.01.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatمشروع مستحضرات تجميل للبشرة والشعر باستخدام نباتات طبيعية، مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 28 يوليو 2021
مشروع مستحضرات تجميل للبشرة والشعر باستخدام نباتات طبيعية، مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 28 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أصدرت وزارة الصحة الكويتية 3 قرارات جديدة تتعلق بتنظيم تسجيل وتداول الأجهزة الطبية والمستحضرات الصحية والوصفة الطبية.
وحسب ما نشرته جريدة القبس الكوييتة فقد اعتمد وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد 3 قرارات لتنظيم تسجيل وتداول الأجهزة والمستلزمات الطبية، والمستحضرات الصحية، وتنظيم الوصفة الطبية في القطاعين الحكومي والخاص.
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ووصف وكيل الوزارة المساعد للشؤون الرقابية الدوائية والغذائية عبد الله البدر، بأن قرار تسجيل وتداول الأجهزة والمستلزمات الطبية بأنه "نقلة نوعية في مجال تنظيم ومراقبة الأجهزة الطبية بالكويت، تماشياً مع الأنظمة والمعايير العالمية".
وأوضح أن القرار تضمن "ضوابط وإجراءات تسجيل ورقابة الأجهزة الطبية والأجهزة المخبرية والتشخيصية بالإضافة إلى الأجهزة الطبية الحيوية البيولوجية".
وعن قرار تنظيم وتداول المستحضرات الصحية لفت البدر إلى أنه "جاء لمواكبة التطورات المستمرة المتبعة في الأنظمة الرقابية الدولية، ويتضمن الشروط والإجراءات الواجب اتباعها لتسجيل المستحضرات الصحية والشركات المنتجة لها وآلية الرقابة عليها".

وبخصوص المقصود بمصطلح "المستحضرات الصحية" في القرار، أكد أنها "هي المستحضرات الصيدلانية التي تستخدم للمحافظة على صحة الإنسان أو تساعد في التشخيص أو الوقاية أو المساهمة في علاج بعض الحالات المرضية محدودة الخطورة أو لتعويض القصور في بعض الوظائف الفسيولوجية في جسم الإنسان".

وبالنسبة للقرار الثالث أشار وكيل الوزارة المساعد للشؤون الرقابية الدوائية والغذائية إلى أن "قرار تنظيم الوصفة الطبية حدد أيضاً المعلومات الواجب توافرها في الوصفة الطبية والحالات الاستثنائية التي يسمح فيها الصرف عبر الاسم التجاري بدلاً من العلمي كما حدد دور ومسؤولية الصيدلي الإكلينيكي المتخصص في مجاله".
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