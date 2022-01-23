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اللجنة الأولمبية الأمريكية تنصح رياضييها باستخدام هواتف رخيصة وبسيطة في ألعاب ‏بكين الشتوية
اللجنة الأولمبية الأمريكية تنصح رياضييها باستخدام هواتف رخيصة وبسيطة في ألعاب ‏بكين الشتوية
كشفت تقارير أن اللجنة الأولمبية أمريكا طلبت من رياضييها التخلي عن هواتفهم ‏الذكية مقابل هواتف رخيصة وقابلة للإتلاف، قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية... 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T14:33+0000
2022-01-23T14:33+0000
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وبحسب ما ورد، تم إرسال التحذير مرتين العام الماضي لتنبيه الرياضيين من إمكانية المراقبة الرقمية أثناء وجودهم في الصين، وفقا صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.كما حذرت بريطانيا وكندا وهولندا رياضييها من إدخال أجهزتهم الإلكترونية الشخصية إلى البلاد.عندما عقدت بكين دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2008، أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية نصيحة مماثلة لأي مسافر متجه إلى الصين، محذرة من أن إحضار أي أجهزة يحتمل أن يعرضهم "للوصول غير المصرح به وسرقة البيانات من قبل عناصر حكومية إجرامية أو أجنبية".وخلال دورة الألعاب الأولمبية لعام 2008، وعدت الصين بمنح المشاهدين والصحفيين والرياضيين وصولا غير مقيد إلى شبكة الإنترنت، نظرا لأن جدار الحماية في الصين يحظر حاليا عددا من مواقع الإنترنت الشهيرة في البلاد، مثل "غوغل" و"يوتيوب" و"تويتر" و"فيسبوك" و"نيتفلكس".لكن رغم ذلك، أفاد الصحفيون بأنهم ما زالوا غير قادرين على الوصول إلى مواقع معينة، بما في ذلك "بي بي سي الصين"، وعدد من صحف هونغ كونغ، وكذلك موقع منظمة حقوق الإنسان منظمة العفو الدولية.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/لأول-مرة-السعودية-تتأهل-إلى-الأولمبياد-الشتوي-في-بكين-1056286142.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

اللجنة الأولمبية الأمريكية تنصح رياضييها باستخدام هواتف رخيصة وبسيطة في ألعاب ‏بكين الشتوية

14:33 GMT 23.01.2022
© REUTERS / Tingshu Wang100 يوم قبل بدء أولمبياد بكين 2022، الصين 27 أكتوبر 2021
100 يوم قبل بدء أولمبياد بكين 2022، الصين 27 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
100 يوم قبل بدء أولمبياد بكين 2022، الصين 27 أكتوبر 2021
© REUTERS / Tingshu Wang
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كشفت تقارير أن اللجنة الأولمبية أمريكا طلبت من رياضييها التخلي عن هواتفهم ‏الذكية مقابل هواتف رخيصة وقابلة للإتلاف، قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ‏الصين، والمقامة الشهر المقبل.‏
وبحسب ما ورد، تم إرسال التحذير مرتين العام الماضي لتنبيه الرياضيين من إمكانية المراقبة الرقمية أثناء وجودهم في الصين، وفقا صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وجاء في نص التحذير النشرة أنه "يجوز مراقبة كل جهاز واتصال ومعاملات ونشاط عبر الإنترنت"، وقد يتم أيضا اختراق جهازك (أجهزتك) ببرامج ضارة، مما قد يؤثر سلبا على استخدامها في المستقبل".
كما حذرت بريطانيا وكندا وهولندا رياضييها من إدخال أجهزتهم الإلكترونية الشخصية إلى البلاد.
عندما عقدت بكين دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2008، أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية نصيحة مماثلة لأي مسافر متجه إلى الصين، محذرة من أن إحضار أي أجهزة يحتمل أن يعرضهم "للوصول غير المصرح به وسرقة البيانات من قبل عناصر حكومية إجرامية أو أجنبية".
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وخلال دورة الألعاب الأولمبية لعام 2008، وعدت الصين بمنح المشاهدين والصحفيين والرياضيين وصولا غير مقيد إلى شبكة الإنترنت، نظرا لأن جدار الحماية في الصين يحظر حاليا عددا من مواقع الإنترنت الشهيرة في البلاد، مثل "غوغل" و"يوتيوب" و"تويتر" و"فيسبوك" و"نيتفلكس".
لكن رغم ذلك، أفاد الصحفيون بأنهم ما زالوا غير قادرين على الوصول إلى مواقع معينة، بما في ذلك "بي بي سي الصين"، وعدد من صحف هونغ كونغ، وكذلك موقع منظمة حقوق الإنسان منظمة العفو الدولية.
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