المغرب يؤكد دعمه الكامل للإمارات في حقها بالدفاع عن أمنها

أدان أحمد التازي، سفير المملكة المغربية في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في كلمة خلال اجتماع لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، الهجمات التي تعرضت لها دول الإمارات، حيث أعرب عن تضامن المغرب الكامل مع الإمارات وحقها في الدفاع عن سلامة أراضيها وأمن مواطنيها.وبحسب هسبريس، أشار التازي إلى أن الملك محمد السادس أكد وقوف المملكة الدائم إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديمها جميع أشكال الدعم لهذا البلد الشقيق من أجل الدفاع عن أمنه القومي وحماية مواطنيه.وكان مجلس جامعة الدول العربية، في وقت سابق، قد أدان واستنكر بشدة ما وصفه بالهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعة "أنصار الله"، بثلاثة صواريخ كروز على مطار أبوظبي الدولي بتاريخ 17يناير 2022، والذي أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية وأسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 من المدنيين.
أعلن المغرب، اليوم الأحد، تضامنه مجددا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الهجوم الذي استهدف "منطقة المصفح" و"مطار أبوظبي".
أدان أحمد التازي، سفير المملكة المغربية في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في كلمة خلال اجتماع لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، الهجمات التي تعرضت لها دول الإمارات، حيث أعرب عن تضامن المغرب الكامل مع الإمارات وحقها في الدفاع عن سلامة أراضيها وأمن مواطنيها.
وبحسب هسبريس، أشار التازي إلى أن الملك محمد السادس أكد وقوف المملكة الدائم إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديمها جميع أشكال الدعم لهذا البلد الشقيق من أجل الدفاع عن أمنه القومي وحماية مواطنيه.
وكان مجلس جامعة الدول العربية، في وقت سابق، قد أدان واستنكر بشدة ما وصفه بالهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعة "أنصار الله"، بثلاثة صواريخ كروز على مطار أبوظبي الدولي بتاريخ 17يناير 2022، والذي أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية وأسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 من المدنيين.