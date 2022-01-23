تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220123/المغرب-يؤكد-دعمه-الكامل-للإمارات-في-حقها-بالدفاع-عن-أمنها-1056881567.html
المغرب يؤكد دعمه الكامل للإمارات في حقها بالدفاع عن أمنها
المغرب يؤكد دعمه الكامل للإمارات في حقها بالدفاع عن أمنها
أعلن المغرب، اليوم الأحد، تضامنه مجددا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الهجوم الذي استهدف "منطقة المصفح" و"مطار أبوظبي". 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T16:01+0000
2022-01-23T16:01+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101756/81/1017568103_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6b6c01b5988cd67f853e6b74273cc6a5.jpg
أدان أحمد التازي، سفير المملكة المغربية في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في كلمة خلال اجتماع لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، الهجمات التي تعرضت لها دول الإمارات، حيث أعرب عن تضامن المغرب الكامل مع الإمارات وحقها في الدفاع عن سلامة أراضيها وأمن مواطنيها.وبحسب هسبريس، أشار التازي إلى أن الملك محمد السادس أكد وقوف المملكة الدائم إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديمها جميع أشكال الدعم لهذا البلد الشقيق من أجل الدفاع عن أمنه القومي وحماية مواطنيه.وكان مجلس جامعة الدول العربية، في وقت سابق، قد أدان واستنكر بشدة ما وصفه بالهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعة "أنصار الله"، بثلاثة صواريخ كروز على مطار أبوظبي الدولي بتاريخ 17يناير 2022، والذي أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية وأسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 من المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/قرقاش-إجماع-عربي-على-مشروع-قانون-إماراتي-لتصنيف-أنصار-الله-كتنظيم-إرهابي-1056870112.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101756/81/1017568103_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_aea2943c8409005815a0e919e1917340.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

المغرب يؤكد دعمه الكامل للإمارات في حقها بالدفاع عن أمنها

16:01 GMT 23.01.2022
© YouTube.comعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© YouTube.com
تابعنا عبر
أعلن المغرب، اليوم الأحد، تضامنه مجددا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الهجوم الذي استهدف "منطقة المصفح" و"مطار أبوظبي".
أدان أحمد التازي، سفير المملكة المغربية في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في كلمة خلال اجتماع لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، الهجمات التي تعرضت لها دول الإمارات، حيث أعرب عن تضامن المغرب الكامل مع الإمارات وحقها في الدفاع عن سلامة أراضيها وأمن مواطنيها.
وبحسب هسبريس، أشار التازي إلى أن الملك محمد السادس أكد وقوف المملكة الدائم إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديمها جميع أشكال الدعم لهذا البلد الشقيق من أجل الدفاع عن أمنه القومي وحماية مواطنيه.
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
قرقاش: إجماع عربي على مشروع قانون إماراتي لتصنيف "أنصار الله" كتنظيم إرهابي
12:04 GMT
وكان مجلس جامعة الدول العربية، في وقت سابق، قد أدان واستنكر بشدة ما وصفه بالهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعة "أنصار الله"، بثلاثة صواريخ كروز على مطار أبوظبي الدولي بتاريخ 17يناير 2022، والذي أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية وأسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 من المدنيين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية