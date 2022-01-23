https://arabic.sputniknews.com/20220123/باكستان-3-أشخاص-مشتبه-بهم-في-قتل-دبلوماسي-سعودي-يختبئون-في-إيران-1056878427.html

باكستان: 3 أشخاص مشتبه بهم في قتل دبلوماسي سعودي يختبئون في إيران

باكستان: 3 أشخاص مشتبه بهم في قتل دبلوماسي سعودي يختبئون في إيران

أفادت وسائل إعلام، بأن السلطات في إسلام آباد تعتقد أن 3 أشخاص باكستانيين مشتبه بهم في قتل دبلوماسي سعودي في كراتشي عام 2011 يختبئون في إيران. 23.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-23T14:58+0000

2022-01-23T14:58+0000

2022-01-23T14:58+0000

السعودية

إيران

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وذكرت صحيفة "ديلي باكستان"، أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، شكلت إدارة مكافحة الإرهاب الباكستانية، فريقا للتحقيق في اغتيال الدبلوماسي السعودي حسن القحطاني عام 2011.وأضافت الصحيفة أن إدارة مكافحة الإرهاب الباكستانية توصلت إلى معلومات مخابراتية بشأن منفذي عملية الاغتيال.وكشفت الصحيفة أن أسماء المشتبه بهم بقتل الدبلوماسي السعودي وهم علي مستحسن ورضا إمام وسيد أحمد.يذكر أنه تم اغتيال الدبلوماسي السعودي بكراتشي في 16 مايو/أياء 2011، حيث كان قد غادر منزله متجها إلى عمله، وتعقبه 4 مهاجمين كانوا على دراجتين ناريتين، اعترضوا سيارته وأطلقوا عليه الرصاص.

https://arabic.sputniknews.com/20220123/إعلام-خطوة-إيرانية-سعودية-هي-الأولى-من-نوعها-منذ-6-سنوات-1056875651.html

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