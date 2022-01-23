خبير يكشف عن عمر بطاقة SIM وأهميتها في الهاتف ومدى تأثيرها على الاتصالات

وقال خبير الاتصالات، غريغوري ليسينكو، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن تدهور حالة بطاقة "SIM" في الهاتف قادرة من خفض جودة الاتصال وفقدان البيانات".وأشار ليسينكو إلى أن بطاقة "SIM" هي كناية عن جهاز لتخزين المعلومات ويمكن مقارنتها بالقرص الصلب للكومبيوتر، معتبرا في الوقت ذاته أن إضافة بيانات جديدة على الذاكرة أو حذف بعض البيانات يؤثر على عمل ونشاط البطاقة.وأكد ليسينكو أن عمر بطاقة "SIM" هي بمعدل خمسة سنوات وبعد ذلك يمكن لمستخدمها أن يستبدلها ببطاقة جديدة من عند الموزع الرسمي، مضيفا "قد تصبح بطاقة SIM قديمة بسبب التدهور خلايا الذاكرة وفي حال لم يتم تبديلها فهي معرضة لفشل نتيجة التآكل".
كشف الخبير الروسي في مجال الاتصالات عن المدة الزمنية الأنسب لاستخدام بطاقات "SIM" على الهاتف وأهمية تغييرها بين فترة وأخرى نظرا لتعرضها للضغط المستمر.
وقال خبير الاتصالات، غريغوري ليسينكو، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن تدهور حالة بطاقة "SIM" في الهاتف قادرة من خفض جودة الاتصال وفقدان البيانات".
وأشار ليسينكو إلى أن بطاقة "SIM" هي كناية عن جهاز لتخزين المعلومات ويمكن مقارنتها بالقرص الصلب للكومبيوتر، معتبرا في الوقت ذاته أن إضافة بيانات جديدة على الذاكرة أو حذف بعض البيانات يؤثر على عمل ونشاط البطاقة.
وأكد ليسينكو أن عمر بطاقة "SIM" هي بمعدل خمسة سنوات وبعد ذلك يمكن لمستخدمها أن يستبدلها ببطاقة جديدة من عند الموزع الرسمي، مضيفا "قد تصبح بطاقة SIM قديمة بسبب التدهور خلايا الذاكرة وفي حال لم يتم تبديلها فهي معرضة لفشل نتيجة التآكل".