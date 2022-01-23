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https://arabic.sputniknews.com/20220123/خبير-يكشف-عن-عمر-بطاقة-sim-وأهميتها-في-الهاتف-ومدى-تأثيرها-على-الاتصالات-1056862924.html
خبير يكشف عن عمر بطاقة SIM وأهميتها في الهاتف ومدى تأثيرها على الاتصالات
خبير يكشف عن عمر بطاقة SIM وأهميتها في الهاتف ومدى تأثيرها على الاتصالات
كشف الخبير الروسي في مجال الاتصالات عن المدة الزمنية الأنسب لاستخدام بطاقات "SIM" على الهاتف وأهمية تغييرها بين فترة وأخرى نظرا لتعرضها للضغط المستمر. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T07:53+0000
2022-01-23T07:53+0000
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وقال خبير الاتصالات، غريغوري ليسينكو، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن تدهور حالة بطاقة "SIM" في الهاتف قادرة من خفض جودة الاتصال وفقدان البيانات".وأشار ليسينكو إلى أن بطاقة "SIM" هي كناية عن جهاز لتخزين المعلومات ويمكن مقارنتها بالقرص الصلب للكومبيوتر، معتبرا في الوقت ذاته أن إضافة بيانات جديدة على الذاكرة أو حذف بعض البيانات يؤثر على عمل ونشاط البطاقة.وأكد ليسينكو أن عمر بطاقة "SIM" هي بمعدل خمسة سنوات وبعد ذلك يمكن لمستخدمها أن يستبدلها ببطاقة جديدة من عند الموزع الرسمي، مضيفا "قد تصبح بطاقة SIM قديمة بسبب التدهور خلايا الذاكرة وفي حال لم يتم تبديلها فهي معرضة لفشل نتيجة التآكل".
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خبير يكشف عن عمر بطاقة SIM وأهميتها في الهاتف ومدى تأثيرها على الاتصالات

07:53 GMT 23.01.2022
CC0 / pixabay.com / هاتف ذكي
هاتف ذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
CC0 / pixabay.com /
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كشف الخبير الروسي في مجال الاتصالات عن المدة الزمنية الأنسب لاستخدام بطاقات "SIM" على الهاتف وأهمية تغييرها بين فترة وأخرى نظرا لتعرضها للضغط المستمر.
وقال خبير الاتصالات، غريغوري ليسينكو، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن تدهور حالة بطاقة "SIM" في الهاتف قادرة من خفض جودة الاتصال وفقدان البيانات".
وأشار ليسينكو إلى أن بطاقة "SIM" هي كناية عن جهاز لتخزين المعلومات ويمكن مقارنتها بالقرص الصلب للكومبيوتر، معتبرا في الوقت ذاته أن إضافة بيانات جديدة على الذاكرة أو حذف بعض البيانات يؤثر على عمل ونشاط البطاقة.
وأكد ليسينكو أن عمر بطاقة "SIM" هي بمعدل خمسة سنوات وبعد ذلك يمكن لمستخدمها أن يستبدلها ببطاقة جديدة من عند الموزع الرسمي، مضيفا "قد تصبح بطاقة SIM قديمة بسبب التدهور خلايا الذاكرة وفي حال لم يتم تبديلها فهي معرضة لفشل نتيجة التآكل".
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