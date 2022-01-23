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دومينيك راب يطالب بالتحقيق في استبعاد نائبة مسلمة من منصب وزاري
دومينيك راب يطالب بالتحقيق في استبعاد نائبة مسلمة من منصب وزاري
أكد دومينيك راب نائب رئيس الوزراء البريطاني اليوم الأحد أن ما قالته نائبة بريطانية عن فصلها من وظيفة وزارية لأسباب تتضمن أنها مسلمة يجب أن يخضع لتحقيق في حال... 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T13:14+0000
2022-01-23T13:14+0000
إسلاموفوبيا
بريطانيا
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وكانت النائبة نصرت غني التي فقدت عملها كوزيرة دولة للنقل في فبراير/ شباط 2020، قد ذكرت في تصريحات صحفية أن مسؤولا عن الانضباط الحزبي بالبرلمان أبلغها أنه تم طرح ديانتها كقضية خلال إقالتها، بحسب "رويترز".وقال نائب رئيس الوزراء إن حزب المحافظين لا يتسامح على الإطلاق مع أي تفرقة وأي إسلامفوبيا بداخله.وأضاف أن زعما "مثل هذا، بهذه الخطورة، يجب أن يبلغ عنه وبعدها يجرى تحقيق مناسب".وفي الإطار ذاته قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم إنه التقى النائبة المسلمة وإنه دعاها فيما بعد للتقدم بشكوى رسمية.وقال متحدث باسم رئيس الوزراء إن جونسون كتب لنصرت "ليعبر عن قلقه العميق"، مؤكدا أن حزب المحافظين "لا يتهاون مع التحامل والأحكام المسبقة أو التمييز من أي نوع.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/جونسون-بريطانيا-تلغي-جواز-اللقاح-والأقنعة-في-الأماكن-العامة-والعمل-من-المنزل-1056678408.html
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إسلاموفوبيا, بريطانيا

دومينيك راب يطالب بالتحقيق في استبعاد نائبة مسلمة من منصب وزاري

13:14 GMT 23.01.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAYوزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب
وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAY
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أكد دومينيك راب نائب رئيس الوزراء البريطاني اليوم الأحد أن ما قالته نائبة بريطانية عن فصلها من وظيفة وزارية لأسباب تتضمن أنها مسلمة يجب أن يخضع لتحقيق في حال تقدمت بشكوى رسمية.
وكانت النائبة نصرت غني التي فقدت عملها كوزيرة دولة للنقل في فبراير/ شباط 2020، قد ذكرت في تصريحات صحفية أن مسؤولا عن الانضباط الحزبي بالبرلمان أبلغها أنه تم طرح ديانتها كقضية خلال إقالتها، بحسب "رويترز".
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جونسون: بريطانيا تلغي جواز اللقاح والأقنعة في الأماكن العامة والعمل من المنزل
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وقال نائب رئيس الوزراء إن حزب المحافظين لا يتسامح على الإطلاق مع أي تفرقة وأي إسلامفوبيا بداخله.
وأضاف أن زعما "مثل هذا، بهذه الخطورة، يجب أن يبلغ عنه وبعدها يجرى تحقيق مناسب".
وفي الإطار ذاته قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم إنه التقى النائبة المسلمة وإنه دعاها فيما بعد للتقدم بشكوى رسمية.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء إن جونسون كتب لنصرت "ليعبر عن قلقه العميق"، مؤكدا أن حزب المحافظين "لا يتهاون مع التحامل والأحكام المسبقة أو التمييز من أي نوع.
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