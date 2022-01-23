شقيقة ناشطة في مجال حقوق المرأة بالسودان تقول إن مسلحين داهموا منزل أختها واعتقلوها

وقالت بعثة الأمم المتحدة في السودان على تويتر إنها تشعر بحالة من الغضب جراء اعتقال الناشطة السودانية وقالت إن "أسلوب العنف ضد الناشطين في مجال حقوق المرأة" قد يؤدي إلى تقليص مشاركتهم في العملية السياسية.ولم يرد مسؤولون أمنيون سودانيون بعد على طلب للتعليق.وجرى إطلاق بعض الشخصيات السياسية البارزة منذ انقلاب 25 أكتوبر تشرين الأول لكن ناشطين يقولون إن آخرين ما زالوا رهن الاحتجاز والاعتقالات مستمرة.وقالت أماني عثمان شقيقة الناشطة لـ "رويترز" إن نحو 15 مسلحا ملثما يرتدون ملابس مدنية خطفوا أميرة بعد اقتحام منزلها في حي الرياض في ساعة متأخرة من ليل السبت.وأضافت أن الأسرة لا تعلم أين ذهبوا بها أو الجهاز الأمني الذي اعتقلها. وقالت إن الأسرة تشعر بالقلق لاعتقالها بالنظر إلى حالتها الصحية الحرجة. وأوضحت أن شقيقتها أصيبت بشلل جزئي في حادث قبل بضع سنوات.
قالت شقيقة أميرة عثمان الناشطة السودانية البارزة في مجال حقوق المرأة اليوم الأحد إن مسلحين اعتقلو أميرة بعد مداهمة منزلها في العاصمة السودانية الخرطوم خلال الليل.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في السودان على تويتر إنها تشعر بحالة من الغضب جراء اعتقال الناشطة السودانية وقالت إن "أسلوب العنف ضد الناشطين في مجال حقوق المرأة" قد يؤدي إلى تقليص مشاركتهم في العملية السياسية.
ولم يرد مسؤولون أمنيون سودانيون بعد على طلب للتعليق.
وجرى إطلاق بعض الشخصيات السياسية البارزة منذ انقلاب 25 أكتوبر تشرين الأول لكن ناشطين يقولون إن آخرين ما زالوا رهن الاحتجاز والاعتقالات مستمرة.
وقالت أماني عثمان شقيقة الناشطة لـ "رويترز" إن نحو 15 مسلحا ملثما يرتدون ملابس مدنية خطفوا أميرة بعد اقتحام منزلها في حي الرياض في ساعة متأخرة من ليل السبت.
وأضافت أن الأسرة لا تعلم أين ذهبوا بها أو الجهاز الأمني الذي اعتقلها. وقالت إن الأسرة تشعر بالقلق لاعتقالها بالنظر إلى حالتها الصحية الحرجة. وأوضحت أن شقيقتها أصيبت بشلل جزئي في حادث قبل بضع سنوات.