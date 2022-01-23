تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220123/غولدمان-ساكس-سوق-الأسهم-السعودي-سيظل-الأكثر-جاذبية-في-الشرق-الأوسط-1056882815.html
غولدمان ساكس: سوق الأسهم السعودي سيظل الأكثر جاذبية في الشرق الأوسط
غولدمان ساكس: سوق الأسهم السعودي سيظل الأكثر جاذبية في الشرق الأوسط
يتوقع المصرف الاستثماري الأمريكي "غولدمان ساكس"، أن تظل المملكة العربية السعودية أكثر أسواق الأسهم جاذبية في الشرق الأوسط، حتى دفع جارتها الإمارات المزيد من... 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T16:57+0000
2022-01-23T16:57+0000
العالم العربي
اقتصاد
أخبار السعودية اليوم
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/17/1056882790_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e1441b9e073ea7d71342f905d31a963d.jpg
ووصف جون ويلكنسون، رئيس أسواق رأس المال في الأسواق الناشئة بالبنك، عام 2021 بأنه "عام متميز" لمنطقة الخليج، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".أدى طرح أسهم "أكوا باور" و"سلوشنز" التابعة للاتصالات السعودية ومجموعة "تداول" السعودية القابضة، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى في أبو ظبي، إلى دفع حجم عمليات الاكتتاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 23 مليار دولار.وقال ويلكينسون إن معظم الطروحات الأولية البارزة سجلت أداء قويا بعد الاكتتاب العام، مما أثار اهتماما أكبر من المستثمرين الدوليين.وأضاف: "تظل السعودية المحرك الأكبر للأسواق في الشرق الأوسط، ومع ذلك، فإننا نرى أبو ظبي تصبح أكثر نشاطا ومن الواضح أن التعليقات الصادرة عن حكومة دبي ستدفع أحجاما أكبر من الإمارات العربية المتحدة في المستقبل".كان للرياض نصيب من عمليات الطرح أكثر من أي من منافسيها الخليجيين في العام الماضي، حيث تلقى اقتصاد السعودية دفعة من خلال ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 85 دولارا للبرميل وتخفيف الحكومة لعمليات الإغلاق. ارتفع مؤشر "تداول" الشامل بنسبة 8% هذا العام، مما يجعله أحد أفضل المؤشرات أداء في العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/بورصات-الخليج-تشهد-أفضل-أداء-لها-في-14-عاما-وتوقعات-أقوى-للعام-القادم-بفضل-قطر-1053845256.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/17/1056882790_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_04018f56610e8c10b11c01e99d626820.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, اقتصاد, أخبار السعودية اليوم, السعودية

غولدمان ساكس: سوق الأسهم السعودي سيظل الأكثر جاذبية في الشرق الأوسط

16:57 GMT 23.01.2022
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEسوق الأسهم السعودي "تداول"
سوق الأسهم السعودي تداول - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبر
يتوقع المصرف الاستثماري الأمريكي "غولدمان ساكس"، أن تظل المملكة العربية السعودية أكثر أسواق الأسهم جاذبية في الشرق الأوسط، حتى دفع جارتها الإمارات المزيد من الشركات للاكتتاب العام.
ووصف جون ويلكنسون، رئيس أسواق رأس المال في الأسواق الناشئة بالبنك، عام 2021 بأنه "عام متميز" لمنطقة الخليج، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".
أدى طرح أسهم "أكوا باور" و"سلوشنز" التابعة للاتصالات السعودية ومجموعة "تداول" السعودية القابضة، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى في أبو ظبي، إلى دفع حجم عمليات الاكتتاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 23 مليار دولار.
بورصة قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
بورصات الخليج تشهد أفضل أداء لها في 14 عاما... وتوقعات أقوى للعام القادم بفضل قطر
12 ديسمبر 2021, 12:14 GMT
وقال ويلكينسون إن معظم الطروحات الأولية البارزة سجلت أداء قويا بعد الاكتتاب العام، مما أثار اهتماما أكبر من المستثمرين الدوليين.
وأضاف: "تظل السعودية المحرك الأكبر للأسواق في الشرق الأوسط، ومع ذلك، فإننا نرى أبو ظبي تصبح أكثر نشاطا ومن الواضح أن التعليقات الصادرة عن حكومة دبي ستدفع أحجاما أكبر من الإمارات العربية المتحدة في المستقبل".
كان للرياض نصيب من عمليات الطرح أكثر من أي من منافسيها الخليجيين في العام الماضي، حيث تلقى اقتصاد السعودية دفعة من خلال ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 85 دولارا للبرميل وتخفيف الحكومة لعمليات الإغلاق. ارتفع مؤشر "تداول" الشامل بنسبة 8% هذا العام، مما يجعله أحد أفضل المؤشرات أداء في العالم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية