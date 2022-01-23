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غولدمان ساكس: سوق الأسهم السعودي سيظل الأكثر جاذبية في الشرق الأوسط

غولدمان ساكس: سوق الأسهم السعودي سيظل الأكثر جاذبية في الشرق الأوسط

يتوقع المصرف الاستثماري الأمريكي "غولدمان ساكس"، أن تظل المملكة العربية السعودية أكثر أسواق الأسهم جاذبية في الشرق الأوسط، حتى دفع جارتها الإمارات المزيد من... 23.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-23T16:57+0000

2022-01-23T16:57+0000

2022-01-23T16:57+0000

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ووصف جون ويلكنسون، رئيس أسواق رأس المال في الأسواق الناشئة بالبنك، عام 2021 بأنه "عام متميز" لمنطقة الخليج، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".أدى طرح أسهم "أكوا باور" و"سلوشنز" التابعة للاتصالات السعودية ومجموعة "تداول" السعودية القابضة، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى في أبو ظبي، إلى دفع حجم عمليات الاكتتاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 23 مليار دولار.وقال ويلكينسون إن معظم الطروحات الأولية البارزة سجلت أداء قويا بعد الاكتتاب العام، مما أثار اهتماما أكبر من المستثمرين الدوليين.وأضاف: "تظل السعودية المحرك الأكبر للأسواق في الشرق الأوسط، ومع ذلك، فإننا نرى أبو ظبي تصبح أكثر نشاطا ومن الواضح أن التعليقات الصادرة عن حكومة دبي ستدفع أحجاما أكبر من الإمارات العربية المتحدة في المستقبل".كان للرياض نصيب من عمليات الطرح أكثر من أي من منافسيها الخليجيين في العام الماضي، حيث تلقى اقتصاد السعودية دفعة من خلال ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 85 دولارا للبرميل وتخفيف الحكومة لعمليات الإغلاق. ارتفع مؤشر "تداول" الشامل بنسبة 8% هذا العام، مما يجعله أحد أفضل المؤشرات أداء في العالم.

https://arabic.sputniknews.com/20211212/بورصات-الخليج-تشهد-أفضل-أداء-لها-في-14-عاما-وتوقعات-أقوى-للعام-القادم-بفضل-قطر-1053845256.html

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