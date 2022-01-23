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https://arabic.sputniknews.com/20220123/ميسي-يصف-أسطورة-ليفربول-السابق-بالحمار-بسبب-محمد-صلاح-فيديو-1056860317.html
ميسي يصف أسطورة ليفربول السابق بالحمار بسبب محمد صلاح.. فيديو
ميسي يصف أسطورة ليفربول السابق بالحمار بسبب محمد صلاح.. فيديو
قال نجم ليفربول السابق، جيمي كاراجر، أنه تلقى رسالة من الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي وصفه فيها بالحمار. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T04:02+0000
2022-01-23T04:02+0000
ميسي
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وبحسب شبكة توك سبورتس، علل كاراجر وصف ميسي له بالحمار بعد تفضيله محمد صلاح عليه ضمن تشكيلته لأفضل فريق في عام 2021.وقال أسطورة ليفربول السابق إنه تجادل في بداية الموسم بشأن صفقتي انتقال كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد وليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، حيث يرى أنهما صفقتين غير رائعتين للفريقين.وأضاف: "إنه يشاهد البرنامج ليلة الاثنين، لذا آمل أن يشاهده ليلة الجمعة أيضًا، لأنني أحبك جدا يا ليونيل. أنت أعظم لاعب على الإطلاق، وأنا حمار إذا دخلت في مقارنة معك، أنا أتقبل ذلك.. لكنك لست ضمن فريقي الأفضل هذا العام".واختتم كاراجر: "أنت لم تلعب بشكل جيد بما يكفي، حتى لو فزت بكوبا أمريكا في الصيف.. هذا لا يكفي لأضعك في التشكيل على حساب محمد صلاح".
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ميسي

ميسي يصف أسطورة ليفربول السابق بالحمار بسبب محمد صلاح.. فيديو

04:02 GMT 23.01.2022
© REUTERS / STEPHANE MAHEنجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي
نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / STEPHANE MAHE
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قال نجم ليفربول السابق، جيمي كاراجر، أنه تلقى رسالة من الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي وصفه فيها بالحمار.
وبحسب شبكة توك سبورتس، علل كاراجر وصف ميسي له بالحمار بعد تفضيله محمد صلاح عليه ضمن تشكيلته لأفضل فريق في عام 2021.
وقال أسطورة ليفربول السابق إنه تجادل في بداية الموسم بشأن صفقتي انتقال كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد وليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، حيث يرى أنهما صفقتين غير رائعتين للفريقين.
وأردف كاراجر إن ميسي غير سعيد بذلك، كان ذلك في البرنامج ليلة اختيار التشكيل، وتلقيت رسالة خاصة على إنستغرام من ميسي.. لن أعرض رسائل خاصة، لكنه وصفني بالحمار.
وأضاف: "إنه يشاهد البرنامج ليلة الاثنين، لذا آمل أن يشاهده ليلة الجمعة أيضًا، لأنني أحبك جدا يا ليونيل. أنت أعظم لاعب على الإطلاق، وأنا حمار إذا دخلت في مقارنة معك، أنا أتقبل ذلك.. لكنك لست ضمن فريقي الأفضل هذا العام".
واختتم كاراجر: "أنت لم تلعب بشكل جيد بما يكفي، حتى لو فزت بكوبا أمريكا في الصيف.. هذا لا يكفي لأضعك في التشكيل على حساب محمد صلاح".
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