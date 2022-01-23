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https://arabic.sputniknews.com/20220123/نائب-سوري-يتهم-واشنطن-بالتخطيط-لهجوم-داعش-على-سجن-بالحسكة-1056874333.html
نائب سوري يتهم واشنطن بالتخطيط لهجوم "داعش" على سجن بالحسكة
نائب سوري يتهم واشنطن بالتخطيط لهجوم "داعش" على سجن بالحسكة
قال النائب في البرلمان السوري، مصعب الحلبي، إن هجوم تنظيم "داعش" الإرهابي على سجن الصناعة بالحسكة شمال شرقي سوريا، مخطط من قبل واشنطن لتبرر استمرار وجود القوات... 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T13:31+0000
2022-01-23T13:31+0000
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
تنظيم داعش الأرهابي
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وأوضح الحلبي في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن هذا الهجوم "الداعشي الذي خططت له ودبرته الاستخبارات الأمريكية، الهدف منه إيصال رسالة إلى العالم مفادها أن تنظيم "داعش" الإرهابي، مازال فاعلاً وقائماً وأن المنطقة مازالت ملتهبة".وأكد الحلبي أنه مع ساعات صباح اليوم الأحد "بدأت السيطرة على الأماكن التي وقع فيها الاشتباك وقد وقع الكثير من القتلى من قوات سوريا الديمقراطية".ودعا قوات سوريا الديمقراطية لأن تتراجع عن الولاء لواشنطن وعن هذا المخطط الذي تقوم به، من أجل إعادة رسم أو تفتيت أو تقسيم المنطقة وخاصةً المنطقة الشمالية في سوريا"، على حد قوله.وكانت تقارير قد ذكرت أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، شددت بدعم من قوات أمريكية حصارها على سجن الصناعة بالحسكة شمال شرقي سوريا، الذي يضم عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا) وذلك بعد سيطرة النزلاء على منشأة السجن.وأضافت أن ما لا يقل عن 70 نزيلا قتلوا في الهجوم الذي بدأ، الخميس الماضي، على السجن في شمال شرق سوريا.وأكد البنتاغون أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ ضربات جوية دعما لقوات "قسد" في سعيها لإنهاء الهروب من السجن.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/الجيش-الأمريكي-يستعين-بدبابات-برادلي-لاستعادة-سجن-سيطر-عليه-مسلحو-داعش-شرقي-سوريا-1056854750.html
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العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الأرهابي

نائب سوري يتهم واشنطن بالتخطيط لهجوم "داعش" على سجن بالحسكة

13:31 GMT 23.01.2022
© REUTERS / Rodi Saidالقوات الأمريكية في سوريا
القوات الأمريكية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / Rodi Said
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قال النائب في البرلمان السوري، مصعب الحلبي، إن هجوم تنظيم "داعش" الإرهابي على سجن الصناعة بالحسكة شمال شرقي سوريا، مخطط من قبل واشنطن لتبرر استمرار وجود القوات الأمريكية في المنطقة.
وأوضح الحلبي في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن هذا الهجوم "الداعشي الذي خططت له ودبرته الاستخبارات الأمريكية، الهدف منه إيصال رسالة إلى العالم مفادها أن تنظيم "داعش" الإرهابي، مازال فاعلاً وقائماً وأن المنطقة مازالت ملتهبة".
وأكد الحلبي أنه مع ساعات صباح اليوم الأحد "بدأت السيطرة على الأماكن التي وقع فيها الاشتباك وقد وقع الكثير من القتلى من قوات سوريا الديمقراطية".
مركبة برادلي القتالية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
الجيش الأمريكي يستعين بدبابات "برادلي" لاستعادة سجن سيطر عليه مسلحو "داعش" شرقي سوريا
أمس, 20:00 GMT
ودعا قوات سوريا الديمقراطية لأن تتراجع عن الولاء لواشنطن وعن هذا المخطط الذي تقوم به، من أجل إعادة رسم أو تفتيت أو تقسيم المنطقة وخاصةً المنطقة الشمالية في سوريا"، على حد قوله.
وكانت تقارير قد ذكرت أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، شددت بدعم من قوات أمريكية حصارها على سجن الصناعة بالحسكة شمال شرقي سوريا، الذي يضم عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا) وذلك بعد سيطرة النزلاء على منشأة السجن.
وأضافت أن ما لا يقل عن 70 نزيلا قتلوا في الهجوم الذي بدأ، الخميس الماضي، على السجن في شمال شرق سوريا.
وأكد البنتاغون أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ ضربات جوية دعما لقوات "قسد" في سعيها لإنهاء الهروب من السجن.
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