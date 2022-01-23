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https://arabic.sputniknews.com/20220123/هزة-أرضية-بقوة-44-درجات-تضرب-الأردن-1056861088.html
هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب الأردن
هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب الأردن
تعرضت محافظة إربد في شمال الأردن، مساء أمس السبت، لهزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T06:42+0000
2022-01-23T06:42+0000
2022-01-23T06:42+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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وأفاد بعض المواطنين من المحافظة أن الهزة الأرضية كانت قوية، وفقا وكالة "عمون" الأردنية.وصرح مصدر في مديرية الأمن العام أن الدفاع المدني لم يبلغ عن أي أضرار جراء الهزة، التي شعر بها بقوة مواطنين في إربد والرمثا.وضربت الهزة جنوب بحيرة طبرية في تمام الساعة 11:36 مساء، بحسب تصريحات مدير مرصد الزلازل الأردني، المهندس، غسان سويدان.وأضاف سويدان أنه تبع الهزة الرئيسية 3 هزات ارتدادية، وقع أشدها بعد منتصف الليل، وبلغت قوتها 2.8 درجة على مقياس ريختر.وكانت مصر تعرضت قبل ساعات لهزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر.
https://arabic.sputniknews.com/20211023/تسجيل-هزة-أرضية-بقوة-41-درجة-بإقليم-الدريوش-المغربي-1050513892.html
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العالم العربي, أخبار الأردن
هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب الأردن
تعرضت محافظة إربد في شمال الأردن، مساء أمس السبت، لهزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر.
وأفاد بعض المواطنين من المحافظة أن الهزة الأرضية كانت قوية، وفقا
وكالة "عمون"
الأردنية.
وصرح مصدر في مديرية الأمن العام أن الدفاع المدني لم يبلغ عن أي أضرار جراء الهزة، التي شعر بها بقوة مواطنين في إربد والرمثا.
23 أكتوبر 2021, 21:25 GMT
وضربت الهزة جنوب بحيرة طبرية في تمام الساعة 11:36 مساء، بحسب تصريحات مدير مرصد الزلازل الأردني، المهندس، غسان سويدان.
وأضاف سويدان أنه تبع الهزة الرئيسية 3 هزات ارتدادية، وقع أشدها بعد منتصف الليل، وبلغت قوتها 2.8 درجة على مقياس ريختر.
وكانت مصر تعرضت قبل ساعات
لهزة أرضية بقوة 3.5 درجة
على مقياس ريختر.