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https://arabic.sputniknews.com/20220123/واتسآب-يقترب-من-طرح-ميزة-نقل-المحادثات-من-هاتف-أندرويد-إلى-آيفون-1056860966.html
واتسآب يقترب من طرح ميزة نقل المحادثات من هاتف "أندرويد" إلى "آيفون"‏
واتسآب يقترب من طرح ميزة نقل المحادثات من هاتف "أندرويد" إلى "آيفون"‏
رصدت تقارير أن تطبيق المراسلة الفوري "واتسآب" قد يعمل على ميزة منتظرة تتيح لمستخدميه ترحيل ‏محفوظات الدردشة من هاتف "أندرويد" إلى "آيفون".‏ 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T06:23+0000
2022-01-23T06:23+0000
مجتمع
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وتم اكتشاف هذه الميزة لأول مرة في أحدث إصدار تجريبي من "واتسآب"، الذي يحمل رقم (22.2.74) الخاص بهواتف "آيفون"، ويبدو أنها تؤكد اكتشاف موقع "وابيتاإنفو" السابق في الإصدار التجريبي (2.21.20.11) لهواتف "أندرويد".ويشير كلا التحديثين إلى ميزة قد تتيح نقل محادثات "واتسآب" من "أندرويد" إلى "آيفون" باستخدام تطبيق "Move to iOS".كما شارك موقع "وابيتاإنفو" بضع لقطات شاشة توضح الشكل الذي قد تبدو عليه الميزة، والتي تبيّن أن "واتسآب" سيطلب الإذن قبل بدء عملية نقل محفوظات الدردشة، بعد ذلك سيطلب من المستخدم إبقاء التطبيق مفتوحا وكذلك هاتفه أثناء ترحيل محادثاته.يشار إلى أن "واتسآب" بدأ أولا في السماح لمستخدميه بترحيل سجل الدردشة الخاص بهم من "آيفون" إلى هواتف "سامسونغ" في شهر سبتمبر/ أيلول 2021، ثم وسّع لاحقا عملية النقل ليشمل هاتف "غوغل بيكسل" وأجهزة "أندرويد 12" الأخرى.ولم يحدد "واتسآب" موعدا لطرح ميزة نقل المحادثات من "أندرويد" إلى "آيفون".
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مجتمع, منوعات

واتسآب يقترب من طرح ميزة نقل المحادثات من هاتف "أندرويد" إلى "آيفون"‏

06:23 GMT 23.01.2022
© REUTERS / Thomas Whiteواتساب
واتساب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
واتساب
© REUTERS / Thomas White
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رصدت تقارير أن تطبيق المراسلة الفوري "واتسآب" قد يعمل على ميزة منتظرة تتيح لمستخدميه ترحيل ‏محفوظات الدردشة من هاتف "أندرويد" إلى "آيفون".‏
وتم اكتشاف هذه الميزة لأول مرة في أحدث إصدار تجريبي من "واتسآب"، الذي يحمل رقم (22.2.74) الخاص بهواتف "آيفون"، ويبدو أنها تؤكد اكتشاف موقع "وابيتاإنفو" السابق في الإصدار التجريبي (2.21.20.11) لهواتف "أندرويد".
ويشير كلا التحديثين إلى ميزة قد تتيح نقل محادثات "واتسآب" من "أندرويد" إلى "آيفون" باستخدام تطبيق "Move to iOS".
كما شارك موقع "وابيتاإنفو" بضع لقطات شاشة توضح الشكل الذي قد تبدو عليه الميزة، والتي تبيّن أن "واتسآب" سيطلب الإذن قبل بدء عملية نقل محفوظات الدردشة، بعد ذلك سيطلب من المستخدم إبقاء التطبيق مفتوحا وكذلك هاتفه أثناء ترحيل محادثاته.
يشار إلى أن "واتسآب" بدأ أولا في السماح لمستخدميه بترحيل سجل الدردشة الخاص بهم من "آيفون" إلى هواتف "سامسونغ" في شهر سبتمبر/ أيلول 2021، ثم وسّع لاحقا عملية النقل ليشمل هاتف "غوغل بيكسل" وأجهزة "أندرويد 12" الأخرى.
ولم يحدد "واتسآب" موعدا لطرح ميزة نقل المحادثات من "أندرويد" إلى "آيفون".
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